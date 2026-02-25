Noch am Dienstagabend, exakt um 19:35 Uhr, informierte der RuMaS Express-Service seine Abonnenten mit der Schlagzeile: "Klarna-Aktie im freien Fall: Vom Fintech-Star zum Sorgenkind an der Börse". In diesem Beitrag wurde nicht nur das Unternehmen Klarna näher vorgestellt, sondern vor allem eine deutliche Einschätzung zur aktuellen Aktienentwicklung abgegeben. Innerhalb weniger Handelsstunden nach Veröffentlichung konnten Anleger, die dem empfohlenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS