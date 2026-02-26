Der deutsche Energiekonzern RWE steigert seine Aktivitäten in Italien. Er baut dort derzeit eine Reihe von Onshore-Windparks, Agri-PV-Anlagen und auch klassische Photovoltaik-Freiflächenanlagen. RWE beschleunigt seinen Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energien in Italien: Nach dem Baubeginn von Windenergie- und Photovoltaik-Projekten mit einer Leistung von 112 Megawatt (MW) im Jahr 2025 hat das Unternehmen nun weitere Projekte mit einer Leistung von 123 MW für 2026 auf den Weg gebracht. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
