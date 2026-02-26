© Foto: Adrien Fillon - NurPhotoDie London Stock Exchange Group kündigt ein milliardenschweres Rückkaufprogramm an und erhöht die Dividende. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung.Die London Stock Exchange Group (LSEG) will eigene Aktien im Wert von 3 Milliarden Pfund (rund 4,1 Milliarden US-Dollar) zurückkaufen. Das kündigte der Konzern am Donnerstag an. Die Maßnahme kommt in einer Phase wachsender Herausforderungen. Elliott Management ist jüngst eingestiegen und fordert Veränderungen, während zugleich Sorgen wachsen, dass künstliche Intelligenz das margenstarke Datengeschäft belasten könnte. LSEG betonte jedoch, der Rückkauf sei keine direkte Reaktion auf Elliott. Man habe keine Pläne für Asset-Verkäufe oder eine …Den vollständigen Artikel lesen
