PAL Next AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

26.02.2026 / 15:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAL Next AG stellt Geschäftsmodell auf Beteiligungsstrategie um

München, 26. Februar 2026. Der Vorstand der PAL Next AG (die "Gesellschaft"; ISIN: DE000A12UPJ7 ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, das Geschäftsmodell der Gesellschaft zu ändern. Bislang hat sich die Gesellschaft auf Beteiligungen im Filmgeschäft konzentriert. Künftig will die Gesellschaft ihren Beteiligungsfokus auf andere Branchen erweitern. Mit der Fokussierung auf das Beteiligungsgeschäft trägt die Gesellschaft den strukturellen Besonderheiten des projektbezogenen Entertainment-Geschäfts Rechnung, das durch zeitlich schwankende Ergebnisbeiträge geprägt ist.

Die konkrete künftige Fokussierung auf bestimmte Sektoren, Unternehmen oder Geschäftsmodelle befindet sich derzeit in der Evaluierungsphase. Die Gesellschaft analysiert potenzielle Zielsektoren und prüft strategische Handlungsoptionen.

Weitere Informationen wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit veröffentlichen.



Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de