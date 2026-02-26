Zürich - Accenture und Mistral AI haben eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen, um Organisationen in Europa und weltweit bei der Skalierung fortschrittlicher KI zu unterstützen. Das Ziel ist, sichere und leistungsstarke KI-Lösungen im grossen Massstab einzuführen, die regionalen Anforderungen Rechnung tragen. Die beiden Unternehmen setzen auf innovative Technologien und massgeschneiderte Ansätze, um Kunden die volle Kontrolle über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
