Mitteilung der pferdewetten.de AG:

Geschäftsjahr 2024 mit neuem Umsatzrekord von 46,33 Mio. Euro

- EBITDA bei minus 18,96 Mio. Euro (minus 10,97 Mio. Euro 2023)

- Veröffentlichung des Geschäftsberichtes am 31. März 2026

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) beschließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem neuen Umsatzrekord in Höhe von 46,33 Mio. Euro nach 25,35 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023.

Am stärksten wuchs der Umsatz in der Sportwette in den stationären Geschäften: von 11,82 Mio. Euro 2023 um 190% auf 34,33 Mio. Euro 2024. Im Online-Geschäft legte ...

