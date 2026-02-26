Allianz erhöht ihre Dividende!



Quartalsbericht liefert den Erwartungen entsprechend Rekordzahlen



Die Allianz SE hat im aktuellen Quartalsbericht Rekordzahlen vorgelegt und die eigenen Erwartungen erfüllt. Das operative Ergebnis stieg im Jahr 2025 um rund 8,4 Prozent auf etwa 17,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Jahresergebnis erhöhte sich um rund 10,9 Prozent auf etwa 11,1 Milliarden Euro. Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung waren geringere Kosten durch Naturkatastrophen im Schaden- und Unfallgeschäft, wobei alle Geschäftsbereiche zum Wachstum beitrugen.



Der Gewinn je Aktie (EPS) legte um rund 12,5 Prozent auf etwa 28,61 Euro zu. Die Dividende soll auf 17,10 Euro je Aktie angehoben werden. Darüber hinaus plant die Allianz, eigene Aktien im Wert von bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückzukaufen. Das Unternehmen sieht darin eine Stärkung der Kapitalrendite.



