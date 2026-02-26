Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec versucht erneut den Befreiungsschlag, doch das Misstrauen am Markt ist greifbar. Nach einer beispiellosen Serie von Rückschlägen - von Management-Skandalen bis hin zu schweren Cyberattacken - setzen Optimisten nun auf die laufende Sanierung. Durch Anlagenverkäufe und eine radikale Effizienzstrategie wurde frisches Kapital generiert. Doch die Historie mahnt zur Vorsicht: Zu oft endeten solche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
