Die DroneShield-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen mit starken Kursgewinnen zurückgemeldet. Auf einen Anstieg um gut +12% am Mittwoch folgte am Donnerstag ein weiterer Sprung um fast +9% auf 3,69 AU$. Das sorgt aktuell für positive Stimmung und so kann es jetzt weitergehen. Rekordergebnisse für 2025 Der australische Hersteller von Drohenabwehrtechnologie hat am Mittwoch seine geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, das ein absolutes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de