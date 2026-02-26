© Foto: DALL-ENvidia übertrifft alle Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 68,13 Milliarden US-Dollar. Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen stieg die Aktie nur minimal. Was verunsichert die Anleger?Nvidia hat erneut beeindruckende Quartalsergebnisse erzielt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der Chiphersteller verzeichnete für das vierte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn von 1,62 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 68,13 Milliarden US-Dollar, was sowohl den Prognosen der Analysten als auch den Erwartungen des Marktes weit überlag. Die Rechenzentrumssparte, in der Nvidia seine KI-Chips produziert, erzielte einen Umsatz von 62,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von …Den vollständigen Artikel lesen
