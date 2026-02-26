Die US-Technologiebörse Nasdaq ist am Donnerstag unter Druck geraten, obwohl Nvidia mit starken Quartalszahlen aufwartete. Der deutliche Kursrückgang des KI-Schwergewichts belastete vor allem den Tech-Sektor. Die Standardwerte an der Wall Street hielten sich dagegen vergleichsweise stabil. Im späteren Handelsverlauf beruhigte sich das Geschehen spürbar.Größere Ausschläge blieben indes aus. Der Dow Jones schloss nahezu unverändert mit einem Mini-Plus von 0,03 Prozent bei 49.499,20 Punkten. Der S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
