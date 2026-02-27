Kupfer-Nickel-Versorgung am Limit? Warum die globale Elektrifizierung den Blick auf Asian Battery Metals und die Mongolei lenkt

Anzeige / Werbung

Angesichts der globalen Energiewende und des daraus resultierenden Bedarfs an Class-I-Nickel und Kupfer rückt die Zentralasiatische Orogenzone (CAOB) verstärkt in den Fokus institutioneller Exploration. Während traditionelle Lagerstätten weltweit mit sinkenden Erzgraden kämpfen, untermauern jüngste Bohrergebnisse von Asian Battery Metals am Oval-Projekt in der Mongolei das Potenzial für eine neue, hochgradige magmatische Sulfidentdeckung.

Elektrifizierung verknappt den Markt

Der globale Rohstoffmarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel, der maßgeblich durch die Dekarbonisierung der Industriegesellschaften getrieben wird. Daten von S&P Global und Wood Mackenzie verdeutlichen die Diskrepanz zwischen verfügbarem Angebot und künftiger Nachfrage: Während die aktuelle Kupferproduktion bei ca. 22,2 Mtpa liegt, erfordern optimistische Szenarien der Elektrifizierung bis Ende 2035 kumulativ bis zu 425 neue Minen der Größenordnung der globalen Top-10-Produzenten.

Besonders kritisch wird die Versorgung mit Class-I-Nickel bewertet, das primär aus Sulfiderzen gewonnen wird. Im Gegensatz zu Laterit-Lagerstätten, die hohe Investitionskosten (CAPEX) und energieintensive HPAL-Verfahren erfordern, bieten magmatische Sulfidsysteme metallurgische Vorteile. Vor diesem Hintergrund gewinnen Regionen an Bedeutung, die eine etablierte Bergbautradition mit bisher unterexploriertem Potenzial verbinden.

Mongolei: Ein etablierter Bergbaustandort im Aufwind

Die Mongolei hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer stabilen Jurisdiktion für Tier-1-Entdeckungen entwickelt. Das Land wird vom Fraser Institute unter den Top 5 Asiens für mineralisches Potenzial geführt. Die Präsenz von Branchengrößen wie Rio Tinto, die mit Oyu Tolgoi eine der weltweit bedeutendsten Kupfer-Gold-Minen betreiben, sowie das Engagement von Orano im Uransektor (Gesamtinvestitionsvolumen ca. 1,6 Mrd. USD über die Minenlaufzeit) unterstreichen die institutionelle Akzeptanz des Standorts.

Die strategische Nähe zu China, dem weltweit größten Konsumenten von Batteriemetallen, bietet zudem logistische Vorteile durch direkte Grenzverbindungen wie den Port Gashuun Sukhait. In diesem Umfeld fungierte das BHP Xplor-Programm (2023) als technisches Gütesiegel für Asian Battery Metals, indem es die geologische Relevanz des Projektportfolios frühzeitig validierte.

Das Oval-Projekt: Geologische Kontinuität und Hochgrad-Intervalle

Im Zentrum der Aktivitäten von Asian Battery Metals (ASX: AZ9) steht das Oval-Projekt, das bereits Merkmale eines zusammenhängenden magmatischen Kupfer-Nickel-Systems zeigt. Die im Oktober 2024 veröffentlichten Daten des Discovery-Lochs OVD021 lieferten außergewöhnliche Werte: Über ein Intervall von 8,8 m wurden Gehalte von 6,08% Cu und 3,19% Ni (ab 107 m Tiefe) nachgewiesen.

Analytisch betrachtet sind insbesondere die Spitzenwerte innerhalb dieses Abschnitts hervorzuheben:

107,2-109 m: 6,72% Cu und 3,16% Ni

109-111 m: 7,88% Cu und 2,94% Ni

Diese Zahlen gewinnen an Gewicht, wenn man sie mit globalen Benchmarks vergleicht. Die legendäre Entdeckung von Voisey's Bay (Kanada) wurde 1994 bekannt und wies in ihrer ersten Ressourcenschätzung bereits 31,7 Millionen Tonnen bei durchschnittlich 2,83% Ni und 1,68% Cu nach. Ovals Hochgrad-Linsen übertreffen diese Durchschnittsgehalte beim Nickel um mehr als 10% und beim Kupfer um mehr als das Dreifache. Auch der Vergleich mit der US-amerikanischen Eagle Mine - einer kleinen, aber hochgradigen Lagerstätte mit rund 5,2 Mt Reserve bei 3,1% Ni und 2,6% Cu - zeigt, dass Oval in der Lage scheint, mineralische Konzentrationen zu akkumulieren, die im obersten Dezil globaler Cu-Ni-Sulfide liegen.

Systemweite Ausdehnung und Tonnagepotenzial

Die Exploration deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine isolierte Anomalie handelt. Das Bohrloch OVD025 bestätigte massive Sulfide in der North Oval Zone, etwa 500 m nordwestlich von OVD021, mit Gehalten von 3,85% Cu und 3,82% Ni. Diese laterale Kontinuität über einen mineralisierten Streichen von aktuell rund 880 m wird durch breite disseminierte Zonen wie in OVD033 ergänzt, welches 88,5 m @ 0,62% Cu und 0,45% Ni durchschnitt. Dies deutet auf eine volumenstarke Hülle um die hochgradigen Kerne hin, was für die künftige Ressourcenmodellierung von Bedeutung sein dürfte.

Wirtschaftlichkeit und Ausblick

Ein entscheidender Faktor für die Bewertung von Explorationsprojekten ist die metallurgische Gewinnbarkeit. Erste Testarbeiten an Oval-Erz erzielten Kupfer-Recoveries von 89% bis 95%. Diese exzellenten Werte ermöglichen die Produktion eines marktfähigen Konzentrats durch einfache Flotation, was das Projektrisiko im Vergleich zu komplexeren Lagerstätten reduziert.

Für das Jahr 2026 plant Asian Battery Metals eine Intensivierung der Bohraktivitäten, um die Tiefe und die lateralen Erweiterungen des Systems weiter zu definieren. Parallel dazu wird die geophysikalische Datenlage für regionale Ziele wie Copper Ridge und das Maikhan Uul VMS-Projekt ausgewertet. Obwohl sich das Projekt weiterhin in einer frühen Phase befindet, verleiht die Kombination aus nachgewiesener Hochgrad-Mineralität, strategischer Lage und metallurgischer Effizienz der weiteren Entwicklung des Unternehmens zunehmend analytisches Gewicht.

