Milliardenmarkt, eigene KI-Plattform, starke Kasse: Ist diese Aktie massiv unterbewertet?

Anbieter von Drohnen-Technologie freuen sich über eine große Nachfrage. In Deutschland haben erst kürzlich zwei Startups, die noch vor wenigen Jahren nicht existierten, Aufträge der Bundeswehr erhalten.

Analysten bezeichnen die aktuelle Phase als "unbemannten Superzyklus" - autonome Systeme gelten längst als unverzichtbar für die nationale Sicherheit. Berichte von Instituten wie Fortune Business Insights prognostizieren für 2026 ein Marktvolumen für Drohnen von über 47 Mrd. USD, das bis 2034 auf über 160 Mrd. USD ansteigen soll. Dieser Anstieg wird durch eine jährliche Wachstumsrate von rund 16% getragen, wobei der Verteidigungssektor aufgrund geopolitischer Spannungen als Wachstumsmotor gilt. Inmitten dieser Marktentwicklung offenbart ein detaillierter Bewertungsvergleich eine signifikante Diskrepanz. Für Investoren lohnt es sich, genau hinzuschauen.



Volatus Aerospace bietet Bewertungsabschlag

Ein direkter Vergleich der Bewertungskennzahlen verdeutlicht das Aufholpotenzial von Volatus Aerospace gegenüber seinen direkten Mitbewerbern. Während die Branche allgemein durch die Weltlage stark wächst, zeigt sich bei Volatus eine relative Unterbewertung. Ondas wird mit einem Enterprise Value (EV) von 4.824,2 Mio. USD und einem extrem hohen Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnis von 34,3 für 2026 bewertet. Unusual Machines wird mit einem Enterprise Value von 442,7 Mio. USD und einem Multiplikator von 17,7x gehandelt. Im starken Kontrast dazu weist Volatus Aerospace mit einem Enterprise Value von 310,74 Mio. USD und einem Multiplikator von lediglich 7,9x die attraktivste Bewertung in dieser Peer-Gruppe auf. Ein Abschlag von rund 50% gegenüber dem Sektor-Median ist deutlich. Diese Unterbewertung passt nicht zur operativen Realität, da Volatus einerseits signifikante Fortschritte bei der Reduzierung seiner EBITDA-Verluste erzielt hat und andererseits operativ große Fortschritte macht, wie das Unternehmen zuletzt beim International Investment Forum (IIF) kundtat.

Volatus nutzt die aktuelle Ausgangslage, um durch sein Dual-Use-Modell eine führende Rolle in einem auf 10,8 Mrd. USD geschätzten Markt für zivile und militärische Luftbildintelligenz einzunehmen. Die Kanadier verfolgen ein Geschäftsmodell, das auf der Integration von Flugzeugplattformen, Autonomie-Software und Fernoperationen basiert. Mit einer starken Liquiditätsposition von rund 40 Mio. CAD nach erfolgreichen Finanzierungsrunden Ende 2025 ist Volatus ausreichend kapitalisiert, um seine Wachstumsstrategie und den Aufbau des Fertigungszentrums in Mirabel, Quebec, voranzutreiben.

Technologische Differenzierung durch Cortex AI

Ein entscheidender technologischer Hebel für Volatus ist die "Cortex AI-Plattform". Diese Software ermöglicht die Integration verschiedenster Fluggeräte - von Multirotoren bis hin zu elektrischen Senkrechtstartern (eVTOLs) - in eine zentralisierte Betriebsumgebung. Cortex AI erlaubt skalierbare Fernoperationen, bei denen ein einziger Operator mehrere Drohnenflotten steuern kann, was die Betriebskosten senkt und die Skalierbarkeit in komplexen Lufträumen ermöglicht. Diese "Out-of-the-Loop-Autonomie" ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber Peers, die noch stark auf manuelle Steuerungen oder isolierte Softwarelösungen setzen. Zusätzlich zur Software verfügt Volatus über ein Portfolio an Hardware-Plattformen, darunter die V-Series für Langstreckenüberwachung und das Condor-XL-System für die Logistik in unwegsamem Gelände.

Das geopolitische Umfeld spielt Volatus in die Karten. Kanada hat mit der Einführung seiner Defence Industrial Strategy (DIS) ein Signal an die heimische Industrie gesendet und definiert Drohnen als essenzielle Fähigkeit. Volatus Aerospace ist positioniert, um von diesem Strategiewechsel zu profitieren, da das Unternehmen bereits zur NATO anschlussfähig ist und das neue Fertigungszentrum in Mirabel als kanadischen Hub für die Produktion von UAS im Verteidigungsbereich etabliert. Die Produktion in Kanada ermöglicht es Volatus, die strengen Sicherheitsanforderungen der DIS zu erfüllen und gleichzeitig die Resilienz der Lieferketten zu garantieren.

Ondas: Hohe Bewertung trifft auf Verluste

Ondas hat in diesem Peer-Vergleich die größte Marktkapitalisierung. Das Unternehmen hat sich durch eine Akquisitionsstrategie von einem Spezialisten für private drahtlose Netzwerke zu einer globalen Plattform für autonome Systeme entwickelt. Ondas operiert primär über die Einheiten Ondas Autonomous Systems und Ondas Networks. Die Marktkapitalisierung von Ondas von rund 4,8 Mrd. USD stützt sich maßgeblich auf die Erwartung, dass das Unternehmen bis 2030 einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD erreichen wird. Besonders hervorzuheben ist die Liquidität: Durch Kapitalerhöhungen konnte Ondas seine Cash-Position auf über 1,5 Mrd. USD steigern. Diese Kapitalausstattung ermöglicht aggressive Investitionen in M&A-Aktivitäten, wirft jedoch angesichts des extrem hohen Bewertungsmultiplikators auch Fragen nach der Nachhaltigkeit auf, sollte das Unternehmen bei der Integration seiner Zukäufe ins Stocken geraten.

Unusual Machines und die US-Lieferkette

Unusual Machines hat sich als spezialisierter Anbieter von flugkritischen Komponenten für den US-amerikanischen Markt positioniert. In einer Zeit, in der regulatorische Maßnahmen gegen chinesische Drohnenhersteller in den USA zunehmen, profitiert das Unternehmen von seiner Ausrichtung auf konforme Bauteile nach dem National Defense Authorization Act (NDAA). Mit einem Unternehmenswert-Umsatz-Verhältnis von 17,7x für 2026E wird Unusual Machines als wesentlicher Baustein der nationalen Drohnen-Infrastruktur wahrgenommen. Das Unternehmen hat in die heimische Fertigung investiert, darunter eine neue Motorenfabrik in Orlando, die monatlich über 10.000 Einheiten produzieren soll. Trotz der positiven Aussichten steht Unusual Machines vor Herausforderungen bei der Auftragsabwicklung, da der Aufbau der Motorenproduktion hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurückblieb. Das Erreichen der Gewinnschwelle wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, was einen Quartalsumsatz von rund 10 Mio. USD voraussetzt. Dank der starken Bilanz ohne Schulden und einer Cash-Position von rund 150 Mio. USD dürfte das Unternehmen die nötige Ausdauer für die Skalierungsphase mitbringen.

Fazit: Volatus mit Aufholpotenzial

Während Ondas und Unusual Machines hohe Bewertungen aufweisen, die einen späteren Erfolg bereits einpreisen, bietet Volatus Aerospace noch Potenzial. Durch die Kombination aus technologischer Agilität, wie sie die Cortex-AI-Plattform unter Beweis stellt und einer weitsichtigen Planung im Umfeld steigender Verteidigungsausgaben, besitzt Volatus einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. CEO Glen Lynch betonte auf dem IIF am 25. Februar 2026, dass die Dynamik im Sektor strukturell sei und das Unternehmen bereit ist, die Ernte aus der langfristig robusten Nachfrage einzufahren. Investoren finden in der Aktie von Volatus eine vielversprechende Option, um am Drohnen-Superzyklus teilzuhaben.

Enthaltene Werte: CA92865M1023