Die Verteidigungsbranche hat seit Jahren Hochkonjunktur - das ist längst keine Neuigkeit mehr. 2025 verzeichnete die Welt Rüstungsausgaben in Höhe von 2,63 Bio. USD. Analysten von Forecast International prognostizieren in ihren jüngsten Studien, dass diese jährlichen Ausgaben bis Ende 2026 leicht und bis Ende des Jahrzehnts auf 2,9 Bio. USD ansteigen werden. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag verpflichteten sich die Alliierten 2025, ihre Investitionen bis 2035 auf 5 % des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, wobei 1,5 % fest für Innovationen reserviert sind. McKinsey unterstreicht in einem Bericht den Übergang von plattformzentrierter Hardware hin zu softwaredefinierter Kriegführung und kostengünstigen, ersetzbaren Massensystemen. Während Branchengrößen wie Rheinmetall noch immer stark auf klassische Rüstungsgüter setzen, adressiert DroneShield die wachsende Nische der Drohnenabwehr. Volatus Aerospace nutzt seine langjährige zivile Expertise mit Drohnen und rückt als Ausrüster für NATO-Kräfte in den Fokus.

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