Delivery Hero mit starkem vierten Quartal, Geschäft entwickelt sich zur Alltags-App Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 Der Bruttowarenwert (GMV) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (ggü. Vj.) auf Like-for-Like-Basis um 9,0 % 1 .

. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg auf Like-for-Like-Basis um 23,1 % ggü. Vj 1 .

. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr überstieg 900 Mio. Euro, trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen in MENA und Asien sowie negativer Wechselkurseffekte.

Der Free Cash Flow 2 übertraf 200 Mio. Euro.

übertraf 200 Mio. Euro. Integrated Verticals erreichte im Gesamtjahr die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA3 und damit einen wesentlichen strategischen Meilenstein. Ergebnisse im vierten Quartal 2025 Der Bruttowarenwert (GMV) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (ggü. Vj.) auf Like-for-Like-Basis um 8 % auf 12,4 Mrd. Euro 1 .

. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg auf Like-for-Like-Basis um 21 % ggü. Vj. auf 3,9 Mrd. Euro 1 .

. Die Bruttogewinnmarge erreichte im vierten Quartal 2025 mit 8,3 % einen neuen Höchstwert 4 .

. In Asien kehrte das Segment im vierten Quartal 2025 zum GMV-Wachstum zurück1. Berlin, 27. Februar 2026 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero", das "Unternehmen" oder der "Konzern"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen den strategischen Fokus des Konzerns auf finanzielle Disziplin im Jahr 2025. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde erreicht, die Profitabilität weiter gesteigert und der Free Cash Flow übertraf 200 Mio. Euro. Gleichzeitig investierte der Konzern in das Kundenerlebnis, um zukünftiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen setzte seine starke Umsatzentwicklung im vierten Quartal fort. Der Gesamtumsatz der Segmente stieg auf Like-for-Like-Basis um 21 % ggü. Vj. auf 3,9 Mrd. Euro, während der Bruttowarenwert (GMV) auf Like-for-Like-Basis um 8 % ggü. Vj. auf 12,4 Mrd. Euro1 zunahm. Diese Entwicklung wurde durch das Wachstum im Quick-Commerce-Geschäft, den Ausbau der eigenen Lieferlogistik, Abo-Modelle sowie den anhaltenden Erfolg des margenstarken AdTech-Geschäfts getragen. Die Profitabilität erreichte ein neues Niveau, da sich die Bruttogewinnmarge im vierten Quartal auf 8,3 % erhöhte4. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Im Jahr 2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt. Wir brachten das Asiengeschäft zurück auf Wachstumskurs, konnten unser Wachstum in Saudi-Arabien trotz harter Konkurrenz behaupten und haben das Segment Integrated Verticals in die Gewinnzone geführt. Dank unseres Wachstums im Bereich Quick Commerce und unseres Multi-Vertical-Angebots haben wir unseren strategischen Wettbewerbsvorteil gestärkt und uns zu einer Alltags-App entwickelt. Diese Strategie baut unsere Rolle im täglichen Leben der Kunden aus, vertieft die Kundenbindung und steigert die Bestellhäufigkeit." Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: "Im Jahr 2025 haben wir unsere Profitabilität ausgebaut und die Generierung des Free Cash Flow gesteigert - als Teil unseres Ziels, unsere finanziellen Eckdaten kontinuierlich zu verbessern. Wir freuen uns darauf, mit der Veröffentlichung unseres Geschäftsberichts Ende März unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 vorzustellen, mit klarem Fokus darauf, wie wir weiterhin gezielt investieren und profitables, nachhaltiges Wachstum vorantreiben." Ausbau des Quick-Commerce-Geschäfts Der Bruttowarenwert (GMV) im Quick-Commerce-Geschäft stieg im Geschäftsjahr 2025 um mehr als 30 % und übertraf 7,5 Mrd. Euro, womit ein wichtiger Meilenstein erreicht wurde5. Während Delivery Hero sein Angebot über Lebensmittel hinaus weiter ausbaut und auf wachstumsstarke Kategorien wie Health & Beauty, Tierbedarf und weitere Bereiche ausweitet, erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen GMV von etwa 10 Mrd. Euro. Das Wachstum im Quick-Commerce-Geschäft zeigt zudem, wie Delivery Hero seine Plattform erfolgreich zur "Alltags-App" weiterentwickelt. Das Unternehmen baut seine Reichweite aus, erweitert das Partnerangebot und bedient vielfältige Kundenbedürfnisse über den gesamten Tages- und Wochenverlauf. Die Stärke dieser Strategie zeigt sich darin, dass Kunden die Plattform zunehmend für verschiedene Anlässe nutzen. Sie bestellen sowohl alltägliche Produkte am Morgen als auch Genussartikel am späten Abend. Integrated Verticals erreicht Gewinnschwelle Parallel zu diesem starken Wachstum erreichte das Segment Integrated Verticals einen wichtigen Wendepunkt und überschritt im Geschäftsjahr 2025 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA3 sowie ein GMV-Wachstum von 25 %6 im 4. Quartal 2025. Während das Unternehmen plant, seine Investitionen in das Dmart-Netzwerk im Jahr 2026 zu erhöhen, ebnen die im Geschäftsjahr 2025 erzielten operativen Effizienzsteigerungen den Weg für ein hohes und nachhaltiges Wachstum in diesem Segment. Starke Entwicklung im Plattformgeschäft im 4. Quartal MENA: talabat erzielte im vierten Quartal ein sehr starkes GMV-Wachstum von +20 % ggü. Vj. In Saudi-Arabien beschleunigte sich das Bestellwachstum im Dezember erneut, während die Türkei in H2 2025 ein positives bereinigtes EBITDA erzielte.

talabat erzielte im vierten Quartal ein sehr starkes GMV-Wachstum von +20 % ggü. Vj. In Saudi-Arabien beschleunigte sich das Bestellwachstum im Dezember erneut, während die Türkei in H2 2025 ein positives bereinigtes EBITDA erzielte. Americas: Mit einem Wachstum der Bestellungen von 24 % ggü. Vj. erreichte das Segment einen wichtigen Meilenstein von durchschnittlich 1 Mio. Bestellungen pro Tag im vierten Quartal.

Mit einem Wachstum der Bestellungen von 24 % ggü. Vj. erreichte das Segment einen wichtigen Meilenstein von durchschnittlich 1 Mio. Bestellungen pro Tag im vierten Quartal. Europa: Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf Like-for-Like-Basis um 34 % ggü. Vj., während für das GMV im zweiten Halbjahr 2026 eine erneute Beschleunigung des Wachstums erwartet wird 1 .

Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf Like-for-Like-Basis um 34 % ggü. Vj., während für das GMV im zweiten Halbjahr 2026 eine erneute Beschleunigung des Wachstums erwartet wird . Asien: Das Segment kehrte im vierten Quartal zu einem positiven GMV-Wachstum zurück (+1 % GMV auf Like-for-Like-Basis), da die Anzahl der Bestellungen in Südkorea im vierten Quartal wieder wuchs. Treiber war ein kontinuierlich verbessertes Kundenerlebnis. Diese positive Entwicklung, die seit Mai 2025 zu anhaltenden Anteilsgewinnen im Food Delivery-Geschäft geführt hat, setzte sich auch im Jahr 2026 fort. Neue Berichtsstruktur ab dem Geschäftsjahr 2026 Delivery Hero wird mit der Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 ein neues Reporting-Framework einführen, um interne Steuerungskennzahlen und externe IFRS-Kennzahlen enger aufeinander abzustimmen. Dies wird die internen Berichtszyklen des Unternehmens beschleunigen und für mehr Transparenz sowie Vergleichbarkeit unserer Profitabilität sorgen. Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q4 und GJ 20257 Q4 2024 Q4 2025 FY 2024 FY 2025 EUR

million EUR

million EUR

million EUR

million GMV Konzern 12.818,2 12.401,5 48.754,0 49.196,8 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation und auf Like-for-Like Basis) 9,5% 7,9% 9,5% 9,0% %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 8,2% 5,8% 8,3% 6,8% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 13,4% -3,3% 7,7% 0,9% Asien 5.618,3 4.978,4 23.407,4 20.779,7 MENA 3.706,8 3.741,9 12.825,9 14.644,3 Europa 2.384,6 2.540,0 8.878,7 9.693,2 Americas 1.108,6 1.141,2 3.642,0 4.079,6 Integrated Verticals 820,7 918,7 2.904,7 3.432,3 Gesamtumsatz der Segmente 3.518,2 3.881,4 12.796,4 14.803,4 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation und auf Like-for-Like Basis) 23,2% 20,9% 22,6% 23,1% %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 22,6% 20,5% 21,9% 22,5% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 31,5% 10,3% 22,3% 15,7% Asien 1.049,5 1.103,8 4.071,9 4.417,7 MENA 1.008,1 1.030,0 3.527,8 4.033,7 Europa 519,3 694,9 1.891,9 2.486,3 Americas 281,9 294,7 939,6 1.057,6 Integrated Verticals 752,6 861,2 2.709,8 3.189,0 Konzerninterne Verrechnungen8 (93,2) (103,1) (344,5) (380,8) Bereinigtes EBITDA 692,5 >900.0 Bereinigtes EBITDA Marge % (GMV) 1,4% n.a.

¹ Auf Like-for-Like Basis, währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Das auf Like-for-Like Basis ausgewiesene Wachstum des GMV und des Gesamtumsatzes der Segmente schließt Geschäftsbereiche aus, die der Konzern in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 aufgegeben oder veräußert hat (z. B. Slowakei, Slowenien, Dänemark, Ghana, Thailand), sowie die eingestellten Restaurant-Verzeichnisdienste in Spanien und Südkorea. 2 Der Free Cash Flow vor Sondereffekten wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Er schließt außerordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen sowie außerordentliche Mittelabflüsse im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten (z. B. EU-Kartellverfahren und Glovo Spanien) aus. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus. 3 Bereinigtes EBITDA inklusive Konzernkosten und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. 4 Basierend auf dem aus dem Gesamtumsatz der Segmente berechneten Bruttogewinn, und bereinigt um Aufwendungen für Rückstellungen bezüglich der Reklassifizierung von Fahrern aus Vorperioden sowie Aufwendungen für Digitaldienststeuer, die aus den Umsatzkosten in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgegliedert wurden. 5 Local Shops ist Teil des Plattform-Geschäfts und wird innerhalb der jeweiligen regionalen Platform-Segmente ausgewiesen. Es ist nicht in den Integrated Verticals enthalten und wird hier ausschließlich zu Illustrationszwecken aufgeführt. 6 Währungsbereinigt und ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. 7 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs. 8 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT Unternehmens- und Finanzkommunikation press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT Investor Relations ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder impli irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



