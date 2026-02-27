Zug - Die VZ Holding ist im Geschäftsjahr 2025 weiter gewachsen. Belastend wirkten sich jedoch die gesunkenen Leitzinsen aus. Die Kundengelder legten derweil weiter klar zu. Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe im zurückliegenden Geschäftsjahr einen um 9,4 Prozent höheren Betriebsertrag von 574,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Erträge aus verwalteten Vermögen stiegen dabei um 15 Prozent. Dagegen gingen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab