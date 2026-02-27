Kapsch TrafficCom startet schwach ins Geschäftsjahr 2025/26: In den ersten drei Quartalen sank der Umsatz auf 307 Mio. € (Vorjahr: 411 Mio. €). Ein Teil war planbar - etwa 60 Mio. € entfallen auf das Ende des Mautprojekts in Gauteng (Südafrika) und die Entkonsolidierung Belarus. Der größere Schmerz sitzt aber woanders: Erwartete Projekte blieben in fast allen Regionen aus, Start- und Abwicklungsverzögerungen auf Kundenseite häuften sich - und der globale Maut-Markt zeigte eine "drastische" Schwäche. Kurz: Das ist nicht nur ein Projektloch, sondern ein Nachfrageschock im Kernmarkt. Kapsch TrafficCom: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
