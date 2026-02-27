Die Dell-Aktie hat nach der Zahlenvorlage am Donnerstagabend kräftig angezogen. Nach einem Schlusskurs von 121,45 Dollar sprang der Titel im nachbörslichen US-Handel um gut zwölf Prozent auf 136,43 Dollar nach oben. Der Grund: Dell liefert ein Rekordquartal und setzt für das neue Geschäftsjahr eine Messlatte klar über Konsens.Der Umsatz stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 39 Prozent auf 33,38 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt 31,74 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
