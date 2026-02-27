© Foto: Monika Skolimowska - dpaRekord für Dell: Das Unternehmen gab an, dass es für das Geschäftsjahr 2027 mit einer Verdopplung des Umsatzes aus seinem Kerngeschäft mit KI-optimierten Servern rechnet.Außerdem will Dell mehr Geld an die Aktionäre zurückzuzahlen. Der PC-Hersteller kündigte eine Erhöhung der Bardividende um 20 Prozent an und zusätzliche 10 Milliarden US-Dollar für sein Aktienrückkaufprogramm. Die Anteilsscheine von Dell zogen nach der Nachricht um rund 10 Prozent an. Am Donnerstag meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz für das Gesamtjahr von 113,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zudem berichtete Dell einen Rekordgewinn je Aktie (verwässert) für das …Den vollständigen Artikel lesen
