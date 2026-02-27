© Foto: picture alliance / Ulrich Baumgarten | Ulrich BaumgartenEin Ergebnis, das niemand erwartet hatte, gepaart mit neuen Big-Pharma-Deals: Novavax sorgt für FOMO an der Wall Street. Wie lange hält dieses Momentum?Novavax hat mit seinen Quartalszahlen ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Die Aktie schoss am Donnerstag im späten Handel zeitweise über 20 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen überraschend einen Gewinn auswies und seine Umsatzprognose für 2026 anhob. Im vierten Quartal erzielte Novavax einen Gewinn von 0,11 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 0,51 US-Dollar angefallen war. Analysten hatten erneut mit roten Zahlen gerechnet. Der Umsatz stieg um 67 Prozent auf 147 Millionen US-Dollar und übertraf die …Den vollständigen Artikel lesen
