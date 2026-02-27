EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.allianz.com/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.allianz.com/annualreport
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.allianz.com/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.allianz.com/annualreport
