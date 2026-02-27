Köln (ots) -Köln, 27. Februar 2026. Nicht nur vierzehn Prominente starten am heutigen Freitag, 27. Februar, ihre Tanzreise - auch zahlreiche Markenpartner betreten in diesem Jahr das beliebteste Tanzparkett Deutschlands. KitKat, Borotalco, Garnier, NIVEA, Dr. Oetker, albi Fruchtsäfte, Disney-Pixars und Die Conditorei Coppenrath & Wiese sind mit Sonderinszenierungen in der 19. Staffel von "Let's Dance" dabei. Dabei zeigt Ad Alliance gemeinsam mit den Partnern kreative Inszenierungen, die sich nativ in das Storytelling der Tanzshow einfügen.Inszenierungen mit Glamour und Disco-Feeling"Let's Dance" steht für große Emotionen, beeindruckende Choreografien, echte Leistung und persönliche Grenzerfahrungen - begleitet von Glamour und Disco-Feeling. In diesem besonderen Umfeld werden Marken zum integralen Bestandteil der Show und ihrer emotionalen Inszenierung.Neu in dieser Staffel ist das Ad Special "Discokugel-Move": Dabei erscheint die Marke aus der ikonischen "Let's Dance"-Discokugel und wird wirkungsvoll in Szene gesetzt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kommt zudem der Stagemorph erneut zum Einsatz und ermöglicht Marken mithilfe von KI-Technologie einen eindrucksvollen Auftritt auf der großen "Let's Dance"-Bühne.Ergänzend realisiert Ad Alliance bewährte Sonderwerbeformen wie Skyscraper, Recommendation-Splits, situative Framesplits und TV-Sponsorings sowie den Move-Split. Mit der italienischen Marke Borotalco wurde darüber hinaus eine eigene crossmediale Kampagne produziert, in die auch bekannte "Let's Dance"-Profis eingebunden sind. Garnier setzt ebenfalls auf die enge Verbindung zum Format und wirbt mit Moderatorin Victoria Swarovski. Zudem wartet die ein oder andere süße Überraschung vor und in der Werbepause.Lars-Eric Mann, CMO Ad Alliance: "'Let's Dance' ist mehr als nur eine Show. Die Sendung steht für Glamour, Aufregung, Emotion, Spaß und Überwindung. Es sind die berührenden Geschichten und persönlichen Heldenreisen der Teilnehmer:innen, die das Format so besonders machen. Im reichweitenstarken Umfeld von 'Let's Dance' zu werben, bedeutet für Marken, Teil dieser emotionalen Reise zu sein. Ich freue mich sehr, in diesem Jahr ein starkes Line-up an Markenpartnern und kreativen Sonderinszenierungen zu präsentieren: von langjährigen Kund:innen bis hin zu neuen Marken, die sich mit uns aufs Parkett wagen und die große Performance hinlegen."Diese Marken tanzen mit:Borotalco - italienisches Traditionsunternehmen im TanzfieberBorotalco ist neu im Tanzfieber: Die italienische Körperpflegemarke wirbt erstmals im Umfeld von "Let's Dance" und setzt gemeinsam mit der Ad Alliance sowie den Tanzprofis Massimo Sinató und Isabel Edvardsson eine großangelegte, crossmediale Total Video Kampagne um.Ab dem 6. März ist ein von der Ad Alliance eigens produzierter Spot zu sehen, der die Show in einem extra dafür geschaffenen Set im Stil des "Let's Dance"-Backstage-Bereichs fiktiv verlängert. Massimo bereitet sich darin auf seinen Auftritt vor, Isabel steht ihm als gute Freundin und Unterstützerin zur Seite. Nachdem sich Massimo mit Borotalco Deo frisch gemacht hat, legen die beiden eine kurze Tanzeinlage ein, bevor er dann für die große Performance auf die Bühne geht. Der Spot läuft nicht nur im linearen TV, sondern auch verlängert in Addressable TV (ATV) und Connected TV (CTV). Borotalco setzt also gezielt auf das konvergente Angebot der Ad Alliance, um die Wirkung des Spots über alle Screens zu entfalten.Ergänzend zum TV-Spot werden Videos auf den Social-Media-Kanälen von "Let's Dance" und Borotalco gemeinsam mit den beiden Protagonist:innen veröffentlicht. Zudem wirbt die Marke mit einer Lizenz auch am Point-of-Sales und verlost 2x2 Tickets für das große "Let's Dance"-Finale.Für die italienische Marke ist es der erste große Auftritt rund um die bekannte und beliebte TV-Brand in Deutschland - und mit dem Italiener Massimo Sinató das Perfect Match.KitKat- mit dem KI Stagemorph und dem perfektem Pausenmoment auf die Let's Dance BühneKitKat setzt in der diesjährigen Staffel auf breite Sichtbarkeit: Im Fokus steht das KI Ad Special "Stagemorph" der Ad Alliance, das im letzten Jahr zum ersten Mal im Umfeld von "Let's Dance" stattfand. Mittels KI verwandelt sich das virtuelle Tanzparkett für KitKat in eine immersive Schokoladen-Erlebniswelt, die die neuen Tafeln in den Geschmackssorten Salted Caramel, Hazelnut und Double Chocolate auf die "Let's Dance"-Bühne bringt.Neben dem KI Stagemorph ist die Marke mit umfangreichen Sonderwerbeformen wie situativen Framesplits und Programmsplits über die gesamte Staffel hinweg präsent. Ein weiteres Highlight der großangelegten Umsetzung ist eine Produktplatzierung, die den perfekten Pausenmoment einläutet. Gerade bei "Let's Dance", wo Spannung, Performance und Emotion die Blicke und Aufmerksamkeit auf den Bildschirm ziehen, bietet der Übergang in die Werbepause ein perfektes Match zwischen Formatdramaturgie und Produktbotschaft. Bevor die Show in die Pause geht, rücken die KitKat Tafeln in das Scheinwerferlicht und der Claim "Have a break, have a KitKat" wird zum natürlichen Bestandteil des Zuschauererlebnisses.Garnier GOOD - neue Kampagne mit Viktoria SwarovskiAuch Garnier GOOD setzt auf ein prominentes Gesicht aus der "Let's Dance"-Familie: Moderatorin Viktoria Swarovski. Gemeinsam mit Garnier GOOD und ihrer Mutter Alexandra Swarovski traut sich Victoria vor dem Start der neuen Staffel eine große Veränderung zu und färbt sich erstmalig die Haare von Blond zu Braun. Die Kampagne mit dem Mutter-Tochter-Duo zu den GOOD Haarfärbeprodukten bewirbt Garnier mit Recommendation Splits und Skyscrapern über die gesamte "Let's Dance"-Staffel hinweg. Garnier GOOD ist eine dauerhafte Haarfarbe mit sanfter Formel und ohne Ammoniak, die sich dank ihrer nicht-tropfenden Textur einfach mit den Händen auftragen lässt und ein natürliches, glänzendes Farbergebnis mit bis zu 100 % Grauabdeckung liefert.Beiersdorf mit NIVEA Luminous Seren - der Disco-AuftrittBeiersdorf setzt mit NIVEA erstmalig den Discokugel-Move um. Im Fokus stehen die NIVEA Luminous Seren, die in der Sonderinszenierung aus der roten "Let's Dance"-Discokugel hervorkommen und so nativ mit dem Show-Design verbunden werden. Dabei öffnet sich die rote Discokugel und das Produkt bewegt sich im Zentrum vor goldenem Hintergrund - dazu läuft passende Tanzmusik. Per Zoom in die Kugel und auf das Produkt geht es dann mit dem kundeneigenen TV-Spot weiter. NIVEA stellt dabei die Luminous Seren gegen Pigment- und Altersflecken in den Mittelpunkt der Integration. Das neue Ad Special ist erstmalig in der Kennenlernshow am 27. Februar zu sehen.Disney-Pixars HOPPERS tanzen auf der "Let's Dance"-BühneEin überraschender Auftritt mit niedlichem Wow-Effekt: Bevor der brandneue Disney-Pixars Kinofilm HOPPERS am 5. März in die deutschen Kinos kommt, haben sie davor den großen Auftritt auf der "Let's Dance"-Bühne. Die Tiere aus dem Animationsfilm treten dafür vor dem Übergang in die Werbepause mit dem Ad Special "Studio-Move" auf das Tanzparkett: Ob Hase, Hirsch, Biber oder Ente, im Takt hüpfen sie über das Parkett. Im Hintergrund wird das Filmbranding eingeblendet, eine Off-Stimme kündigt den Kinofilm an. Danach geht es sofort in den kundeneigenen Spot, hier den Kinotrailer, über. In HOPPERS haben Wissenschaftler:innen entdeckt, wie das menschliche Bewusstsein in lebensechte Robotertiere "hüpfen" kann, was es Menschen erlaubt, mit Tieren als Tiere zu kommunizieren. Unter der Regie von Daniel Chong und produziert von Nicole Paradis Grindle, kommt der Film exklusiv am 5. März 2026 in die Kinos.Dr. Oetker Ofenfrische - wieder als Co-Sponsor dabeiDr. Oetker ist erneut als Co-Sponsor bei "Let's Dance" vertreten. Der Konzern wirbt über die gesamte Staffel hinweg im Umfeld der Sendung und stellt dabei "Die Ofenfrische" in den Mittelpunkt. "Die Ofenfrische" ist die Tiefkühlpizza mit einem Boden aus rohem Hefeteig, der im heimischen Ofen frisch aufgebacken wird. Charakteristisch sind der vergleichsweise dicke Rand sowie die verwendeten, hochwertigen Zutaten.Die Conditorei Coppenrath & Wiese - ebenso erneut als Co-Sponsor dabeiAuch Coppenrath & Wiese ist erneut als Co-Sponsor bei "Let's Dance" dabei. Im werblichen Umfeld der Show präsentiert das Unternehmen sein Sortiment an Tiefkühl-Torten und Kuchen einem breiten Publikum.Die Kooperation richtet sich vor allem an Familien und haushaltsführende Zielgruppen. Mit der Ausstrahlung im Frühjahr - rund um Ostern, Muttertag und Pfingsten - fällt die Präsenz in eine Zeit, in der gemeinsame Anlässe und Kaffeetafeln traditionell eine besondere Rolle spielen.Im Fokus stehen verschiedene Produkte der Marke, von saisonalen Torten bis hin zu kleineren Spezialitäten für den Alltag wie "Lust auf Torte Spaghetti-Erdbeer" - passend zu gemeinsamen Fernsehabenden.albi Fruchtsäfte - auch in diesem Jahr wieder im "Let's Dance"-Umfeld dabeialbi Fruchtsäfte zieht es ebenfalls auf das Tanzparkett - mit einem kreativen und an die Show angepassten Framesplit "Dir fehlt noch die passende Tanzpartnerin? - albi your dancing queen" macht die Marke auf ihren Fruchtsaft in der Sorte Traube aufmerksam. albi Fruchtsäfte - auch in diesem Jahr wieder im "Let's Dance"-Umfeld dabeialbi Fruchtsäfte zieht es ebenfalls auf das Tanzparkett - mit einem kreativen und an die Show angepassten Framesplit "Dir fehlt noch die passende Tanzpartnerin? - albi your dancing queen" macht die Marke auf ihren Fruchtsaft in der Sorte Traube aufmerksam. Darüber hinaus bewirbt die EDEKA-Marke weitere Sorten mit Framesplits in reichweitenstarken RTL-Umfeldern wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "First Dates".Die neue Staffel "Let's Dance" startet heute, am 27. Februar 2026, um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+. Weitere Informationen entnehmen Sie der Pressemappe im RTL Media Hub: https://media.rtl.com/pressemappe/Lets-Dance-Staffel-19 Die rund 500 Medienmarken aus TV, Print, Digital, Addressable TV sowie ausgewählten Streamingangeboten wie RTL+ und HBO Max erreichen bis zu 99 Prozent der Menschen in Deutschland. Strategische Beratung, Datenintelligenz und innovative Technologien sichern messbare Werbewirkung. www.ad-alliance.de sowie LinkedInNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katharina Knop | Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221-456-74226 | katharina.knop@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6225246