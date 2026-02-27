KION hat im vierten Quartal eine schwache Marge geliefert, was bestätigt, dass der Weg zu einer bereinigten EBIT-Marge von 10 % bis 2027 herausfordernd bleibt. Während die Umsätze weitgehend stabil waren und der Cashflow stark blieb, sank die Rentabilität, mit Margen auf einem Fünf-Quartals-Tief und einem deutlichen Rückgang des EPS. Die Marktreaktion spiegelt Zweifel an der operativen Hebelwirkung und der Fixkostenabsorption wieder, insbesondere im Bereich ITS. Das Geschäftsjahr 2025 war gemischt im Vergleich zu unseren Schätzungen, und die Prognose für 2026 signalisiert eine Verbesserung, lässt jedoch wenig Spielraum für Fehler. Bereinigt um temporäre Cash-Abflüsse ist der zugrunde liegende FCF stabiler als die Hauptzahlen vermuten lassen, dennoch muss die Margenausweitung nun operativ realisiert werden und nicht nur über Ziele. Bis wir festere Beweise für eine nachhaltige Nachfrageentwicklung und strukturell höhere Margen sehen, bleiben wir vorsichtig. Wir bestätigen die SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 48,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag





