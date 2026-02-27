Die BASF-Aktie kann das Hoch mit knapp 52 € von Mitte Februar nicht halten und musste wieder Rückgänge hinnehmen. Am Freitag verliert sie aktuell -2% und steht bei 48,70 €. Was ist hier ratsam? Geschäftsentwicklung rückläufig In dem endgültigen Geschäftsbericht für 2025 zeigt sich, dass der Chemiekonzern Rückgänge beim Umsatz und Ertrag hinnehmen musste. Das kam jedoch nicht überraschend, sondern wurde in der Prognose frühzeitig kommuniziert. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
