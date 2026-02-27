Wall Street unter Druck | Netflix: Ausstieg, Block: Kursexplosion & BASF: Maue Zahlen
|12:46
|BASF prüft Klage auf Zoll-Erstattung in den USA
|12:35
|BASF is looking into legal claims by U.S. unit for tariff reimbursement
|12:22
|Aktien Frankfurt: Dax steuert auf starke Monatsbilanz zu - Iran weiter im Fokus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag eher vorsichtig gezeigt. Der Leitindex Dax kam nur schwer voran und notierte gegen Mittag...
|12:06
|BARCLAYS stuft BASF SE auf 'Underweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei...
|11:54
|Wall Street unter Druck | Netflix: Ausstieg, Block: Kursexplosion & BASF: Maue Zahlen
|12:29
|Block Stock Climbs On Positive Outlook, Over 4,000 Job Cuts
|12:21
|Block streicht fast die Hälfte der Stellen - Aktie schießt hoch
|11:55
|Fintech-Firma Block: Jack Dorsey entlässt 40 Prozent der Belegschaft - KI-Ingenieure stellt er weiter ein
|11:54
|Wall Street unter Druck | Netflix: Ausstieg, Block: Kursexplosion & BASF: Maue Zahlen
|11:30
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Future Drop Ahead Of January Wholesale Inflation Print-Netflix, Block, Rocket Lab In Focus
|12:46
|Netflix steigt aus - Was bedeutet das für den geplanten Deal mit Warner Brothers?
|Netflix hat sich aus dem geplanten 82,7 Milliarden US-Dollar Deal mit Warner Bros. zurückgezogen. Die Aktie stieg daraufhin deutlich. Was bedeutet das für Mitstreiter Paramount? Die Netflix-Aktie stieg...
|12:39
|Geniale Amazon-Serie kommt zu Netflix - ganze 40 Folgen wandern demnächst ins Abo
|12:39
|Netflix bows out as Warner Bros. Discovery deems Paramount Skydance offer "superior"
|12:34
|Paramount gewinnt Tauziehen um Warner - Netflix gibt auf
|12:18
|Netflix Declines to Raise Offer for Warner Bros., Citing Financial Discipline
|Kurs
|%
|BASF SE
|48,330
|-2,68 %
|BLOCK INC
|55,30
|+19,65 %
|NETFLIX INC
|77,02
|+7,43 %