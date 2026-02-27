Die Deutsche Telekom hat 2025 ihre eigenen Ziele übertroffen und beim Umsatz sowie beim bereinigten EBITDA AL solide Zuwächse erzielt, trotz belastender Währungseffekte durch den starken US-Dollar. Wachstumstreiber bleibt T-Mobile US, während in Deutschland vor allem der Glasfaserausbau strategisch vorangetrieben wird. Mit 1,00 Euro Dividende, milliardenschweren Aktienrückkäufen und einem optimistischen Ausblick für 2026 setzt der Konzern weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
