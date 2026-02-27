LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0062498333
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0062498333
© 2026 dpa-AFX-Analyser