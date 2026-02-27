© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoNach enttäuschenden Studiendaten stürzt Novo Nordisk ab. Die Aktie verliert 21 Prozent. Analysten zweifeln am künftigen Wachstum im Markt für Abnehmpräparate.Für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk ist eine Ära zu Ende. Die Aktie hat in dieser Woche die letzten Kursgewinne ausgelöscht, die seit der Zulassung des Abnehmmittels Wegovy im Jahr 2021 in den Vereinigten Staaten aufgebaut wurden, wie Bloomberg berichtete. Mit einem Wochenminus von 21 Prozent steuert das Papier auf den stärksten Einbruch seit August zu. Bereits Anfang des Monats hatte eine schwache Umsatzprognose einen Kursrutsch von mehr als 20 Prozent ausgelöst. Enttäuschung bei CagriSema Auslöser der jüngsten Turbulenzen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE