Einstufung von Montega AG zu Sirma Group Holding Unternehmen: Sirma Group Holding ISIN: BG1100032140 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 23.02.2026 Kursziel: 1,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Erschließung der KI-Chance



Die Sirma Group Holding ist ein bulgarischer IT-Dienstleister und Softwareanbieter, der seine internationale Kapitalmarktpräsenz mit einem Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 24. Februar 2026 deutlich ausweiten wird. Das Unternehmen bietet Systemintegration mit dem europaweiten Vertrieb von IT-Equipment sowie IT-Dienstleistungen und kundenspezifische Softwarelösungen in Europa und Nordamerika an. Ergänzt wird das Portfolio durch die firmeneigene Sirma.ai Enterprise Plattform, die den Einsatz von KI-Modellen über alle Einsatzumgebungen hinweg steuert und gleichzeitig hohe Datensouveränität gewährleistet.



Der Markt für IT-Dienstleistungen dürfte in den kommenden Jahren im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Treiber sind fortlaufende Cloud-Migrationen, steigende Anforderungen an Cybersicherheit und die zunehmende unternehmensweite Implementierung von Künstlicher Intelligenz. Da Unternehmen externe Unterstützung benötigen, um KI-Lösungen sicher in ihre bestehende komplexe Infrastruktur zu integrieren und sich im sich wandelnden technologischen Umfeld zurechtzufinden, wird erwartet, dass das Dienstleistungssegment das höchste Wachstum erzielt und den größten Anteil am gesamten KI-Markt erfasst.



Sirma ist im bulgarischen Heimatmarkt führend und bedient internationale Kunden aus kosteneffizienten Standorten in Bulgarien und Rumänien. Dadurch entsteht eine niedrige Kostenbasis im Vergleich zu westeuropäischen Wettbewerbern. Gleichzeitig erfüllt das Unternehmen alle regulatorischen Anforderungen der EU im Gegensatz zu nicht-europäischen Wettbewerbern. Angesichts geopolitischer Unsicherheit und dem europäischen Streben nach Datensouveränität, ist Sirma aussichtsreich als europäische Alternative zu US-Technologieanbietern positioniert.



Von 2015 bis 2025 erzielte Sirma eine Umsatz-CAGR von 14,3%. Ein bemerkenswert starkes Wachstum gelang in 2025 aufgrund der Übernahme des rumänischen IT-Dienstleisters Roweb sowie einem günstigen Umfeld im öffentlichen Sektor. Sirma strebt weiteres anorganisches Wachstum an, etwa durch eine mögliche fremdfinanzierte Akquisition 2026, und einer möglichen Kapitalerhöhung in 2028. Mit einer EBITDA-Marge von 8,1% begann die Profitabilität sich bereits von dem Margenrückgang aus dem Jahr 2023 zu erholen. Laufende strategische Investitionen in die KI-Plattform und interne Organisationsfähigkeiten spiegeln sich hierbei weiterhin in dem Margenniveau wider.



Für 2025-2031 rechnen wir ohne weitere Akquisitionen mit einem organischen Umsatzwachstum von 8,6% p.a. Mit steigender Skalierung, abnehmender Investitionslast und einer allmählichen Verschiebung des Umsatzmixes hin zu margenstärkerer proprietärer Software erwarten wir ein EBITDA-Wachstum von 14,9% p.a. und eine TV-EBIT-Marge von 10%. Die Einführung des Euro und die geplante Börsennotierung in Frankfurt erhöhten die Visibilität der Aktie, was sich in einem relativ anspruchsvollen 2026e EV/EBITDA von 14,6x widerspiegelt Auf Basis unseres DCF-Modells (WACC: 9,9%) leiten wir ein Kursziel von 1,50 EUR ab, was selbst vom aktuellen Niveau aus weiteres Aufwärtspotenzial impliziert.



Fazit: Die KI-Transformation erfordert spezialisierte Anbieter, die Lösungen sicher in Unternehmensprozesse und Datenströme integrieren können, ohne dabei Abstriche bei der Datensicherheit zu machen. Mit der Weiterentwicklung vom klassischen IT-Dienstleister hin zu einem Plattformanbieter erschließt Sirma zusätzliche Erlösquellen und stärkt die Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 1,50 EUR in die Coverage auf.







