Das lässt aufhorchen: Amazon ist gewillt beim Thema Künstliche Intelligenz weiter reichlich Geld in die Hand zu nehmen. Ein Beleg hierfür ist diese Meldung: So investiert der Technologieriese satte 50 Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen OpenAI. Insgesamt sicherte sich der ChatGPT-Macher in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 110 Milliarden US-Dollar.Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Transaktion berichtet. Nach Abschluss der Runde wird der ChatGPT-Entwickler mit 730 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär