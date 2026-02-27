Gute Nachrichten für Moderna: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für den ersten Kombi-Impfstoff gegen Corona und Grippe. Der Wirkstoff solle für Menschen ab 50 Jahren zugelassen werden, teilte die Behörde in Amsterdam mit. Ein Schritt steht noch aus. Denn offiziell muss nun die EU-Kommission diese Zulassung erteilen.Dies sollte aber lediglich eine Formsache darstellen. Nach der Zulassung durch die EU-Kommission werden anschließend die einzelnen Mitgliedsstaaten entscheiden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär