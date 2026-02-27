Gemeinsame Lösung zeigt, wie AI-RAN die Erkennungszeiten von Stunden auf Minuten reduzieren kann und den Wechsel zu einem autonomen Netzwerkbetrieb ermöglicht

Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, und Vodafone arbeiten gemeinsam an der Operationalisierung von AI-RAN für Open RAN-Netzwerke. Die gemeinsame Lösung wird vom 2. bis 5. März auf der MWC Barcelona am Stand von Wind River (Halle 2, Stand 2F25) vorgestellt.

Open RAN transformiert die Erstellung von Netzwerken. AI-RAN transformiert ihren Betrieb. Betreiber stellen zunehmend disaggregierte Infrastruktur bereit, wodurch herkömmliche Betriebsmodelle an ihre Grenzen kommen. Aufgrund des Volumens, der Geschwindigkeit und der Veränderlichkeit von Netzwerkdaten können sie nicht mehr effektiv von Menschen verwaltet werden. Die Kooperation zwischen Wind River und Vodafone zeigt, wie AI-RAN Informationen von Dashboards in das operative Zentrum des Netzwerks verlagert.

"Open RAN bewirkt eine grundlegende Veränderung der Erstellung von Netzwerken. AI-RAN verändert ihren Betrieb", sagte Paul Miller, CTO, Wind River. "Betreiber bewegen sich von statischer Infrastruktur hin zu dynamischen, softwaredefinierten Umgebungen, in denen die Komplexität so schnell zunimmt, dass menschliche Betreiber nicht mehr Schritt halten können. Unsere Kooperation mit Vodafone zeigt, wie AI-RAN operative Daten in kontinuierliche, verwertbare Informationen umwandelt, sodass Netzwerke Probleme früher erkennen, sich schneller anpassen und dem autonomen Betrieb näher kommen können. Gemeinsam zeigen wir, wie AI-RAN zum operativen Rückgrat der Telekommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation werden kann."

"Unsere Netzwerke können eine stetig wachsende Nachfrage und dynamischere, offene Architekturen unterstützen. Daher müssen wir unbedingt Technologien implementieren, deren Leistung, betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit ständig zunimmt. Durch die Kooperation mit Wind River können wir AI-RAN-Innovationen in unsere Abläufe einfließen lassen und unseren Teams die verwertbaren Informationen liefern, die sie benötigen, um Probleme zu beheben, bevor sie unsere Kunden beeinträchtigen", sagte Marco Zangani, Director of Network Strategy Architecture, Vodafone Group.

Die Lösung, auf deren O-Cloud-Plattform das 5G-Netzwerk von Vodafone betrieben wird und die auf der Containerinfrastruktur der Wind River Cloud Platform mit Analysen von Wind River Analytics aufbaut, nimmt kontinuierlich massive Telemetrieströme über die RAN- und Cloud-Schichten auf. KI-Modelle erlernen im Laufe der Zeit das normale Systemverhalten, erkennen feinste Abweichungen, sagen zukünftige Probleme voraus und leiten Abhilfemaßnahmen an, bevor die Kundenerfahrung beeinträchtigt werden kann.

Anders als herkömmliche OSS-Tools, die Ereignisse erst nach deren Auftreten analysieren, lernt die gemeinsame Lösung kontinuierlich vom Live-Netzwerkverhalten, sodass Betreiber von der reaktiven Problembehebung zu prädiktiven und zunehmend autonomen Vorgängen übergehen können einem zentralen Ziel von AI-RAN-Architekturen.

Demonstrationen der Lösung zeigen folgende Fähigkeiten:

Verkürzung der Dauer der Anomalieerkennung von Stunden auf Minuten durch mehrschichtige Telemetrie-Korrelation

Kontinuierliches Lernen gestützt auf mehr als 70 TB Netzwerkdaten pro Woche für eine langfristige Verhaltensmodellierung über verteilte RAN-Umgebungen hinweg

Skalierung kurzfristiger Lern- und Problembehebungsanalysen in TB pro Stunde zur Unterstützung betrieblicher Entscheidungen in Echtzeit

Beschleunigung der Workflows zur Identifizierung und Behebung von Ursachen, um die durchschnittliche Zeit zur Behebung von Problemen zu verringern und die Auswirkungen auf Dienste zu begrenzen

Befähigung von Teams zur Verwaltung größerer offener RAN Footprints ohne verhältnismäßigen Anstieg der Betriebskosten oder des Personalbedarfs

Warum das wichtig für die Branche ist

Die Telekommunikationsbranche hat sich jahrelang der Virtualisierung der Infrastruktur und der Disaggregation des RAN gewidmet. Die nächste Herausforderung ist der Betrieb.

AI-RAN ermöglicht Betreibern folgendes:

Ausführung größerer, stärker verteilter Netzwerke ohne linearen Anstieg der Betriebskosten

Erkennung von Leistungsabnahmen, bevor Kunden sie bemerken

Verkürzung der Wiederherstellungszyklen und Verbesserung der Dienstzuverlässigkeit

Bildung der betrieblichen Grundlage für vollständig autonome Netzwerke

Die gemeinsame Arbeit von Wind River und Vodafone zeigt, dass AI-RAN kein bloßes Zukunftskonzept mehr ist. Es wird zu einer einsetzbaren operativen Fähigkeit.

Besuchen Sie Wind River auf der MWC Barcelona

Neben der Vorstellung der AI-RAN-Lösungen mit Vodafone wird Wind River auf der MWC Barcelona auch sein Portfolio an Carrier-Lösungen präsentieren, die den Übergang zur Cloud und die Automatisierung von Operationen beschleunigen, durch Analysen in Echtzeit die Ausfallsicherheit erhöhen sowie die Orchestrierung für KI-unterstützte Frameworks. Wind River fördert Edge AI und intelligente Netzwerke in verschiedenen Branchen wie Telekom, Enterprise, Automobil und Industrie. Wenn Sie mehr Informationen erhalten oder ein Treffen bei der MWC Barcelona vereinbaren möchten, dann gehen Sie zu https://explore.windriver.com/MWC-2026.

