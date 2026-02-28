Brasiliens Ambitionen bei Seltenen Erden gewinnen an Dynamik, da Potenzial im Distriktmaßstab sichtbar wird. Meteoric und Canamera Energy im Fokus.

Anzeige / Werbung

Von Minas Gerais bis nach Nordamerika positioniert eine neue Welle der Exploration Brasilien als glaubwürdigen Akteur im globalen Wettlauf um die Diversifizierung der Versorgung mit Seltenen Erden.

Strategische Metalle rücken in den Vordergrund

Seltene Erdelemente haben sich von technischer Randbedeutung zu einer geopolitischen Priorität entwickelt. Diese 17 Metalle bilden die Grundlage für Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen und Windturbinen, präzisionsgelenkte Verteidigungssysteme, fortschrittliche Halbleiter, Katalysatoren und medizinische Bildgebungstechnologien.

Die Versorgung bleibt jedoch konzentriert. China raffiniert etwa 80-90% der weltweiten Produktion seltener Erden - eine Dominanz, die historisch in Zeiten von Exportbeschränkungen oder geopolitischen Spannungen zu Preissprüngen geführt hat. Regierungen in den Vereinigten Staaten und Europa haben mit Förderprogrammen und industriepolitischen Maßnahmen reagiert, um heimische und verbündete Lieferketten zu stärken. In diesem sich wandelnden Umfeld rückt Brasilien erneut in den Fokus.

Brasiliens struktureller Vorteil

Brasilien verfügt über geschätzte 21 Millionen Tonnen Seltenerdoxid-Reserven, hat jedoch erst in jüngerer Zeit begonnen, dieses geologische Potenzial in bedeutende Produktion umzuwandeln. Das Land kombiniert ein klar definiertes Abgabensystem - CFEM in Höhe von 2% der Bruttoerlöse für Seltenerdelemente - mit etablierten Genehmigungsverfahren und einem Bergbausektor, der einen erheblichen Anteil der nationalen Exporte ausmacht.

Minas Gerais, verantwortlich für mehr als 30% der brasilianischen Mineralproduktion, hat sich als Schwerpunktregion herauskristallisiert. Der Bundesstaat beherbergt alkalische Komplexe wie Poços de Caldas, in denen ionische Ton-artige Seltenerdmineralisation zum dominierenden Explorationsthema geworden ist.

Ionische Tonsysteme unterscheiden sich von Hartgesteinslagerstätten. Sie sind typischerweise flach gelagert, lateral ausgedehnt und in verwittertem Saprolith gebunden. Das geologische Modell von Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) hebt flache Anreicherungszonen hervor, in denen Seltenerd-Ionen ionisch in Tonmineralen gebunden sind und sich möglicherweise mittels vereinfachter Ionenaustausch-Laugung ohne Zerkleinerung oder Mahlung gewinnen lassen. Das eröffnet konzeptionell einen Weg zu geringerer anfänglicher Prozesskomplexität.

Distriktdynamik: Vom Referenzprojekt zur Exploration

Das Caldeira-Projekt von Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3) ist zu einem Referenzfall für Brasiliens ionisches Ton-Potenzial geworden und zeigt, dass Größe und metallurgische Umsetzbarkeit innerhalb des regulatorischen Rahmens des Landes vereinbar sind. Diese Bestätigung hat den Fokus auf umliegende Gebiete geschärft.

Das Turvolândia-Projekt von Canamera liegt etwa 55 Kilometer östlich des Poços-de-Caldas-Komplexes. Mit nahezu 29.600 Hektar innerhalb eines Korridors REE-reicher alkalischer Gesteine befindet sich das Projekt in Minas Gerais mit ganzjähriger Zugänglichkeit und bestehender Infrastruktur.

Geologisch erstreckt sich Turvolândia über die Komplexe São Vicente und Pouso Alegre, wo intensive Verwitterung residuale Tonhorizonte mit Anreicherung seltener Erden erzeugt hat. Erste Explorationsarbeiten identifizierten REE-haltige Tone sowie Minerale wie Monazit und Bastnäsit. Bisher konzentrierten sich die Arbeiten auf flache Schneckenbohrungen; zukünftige Programme sollen das Tiefenpotenzial und den primären Anreicherungshorizont der ionischen Tone testen.

Weiter südlich umfasst das Projekt São Sepé im Bundesstaat Rio Grande do Sul 7.966 Hektar über einem großen Rapakivi-Granitkörper. Das Gebiet ist bislang ungebohrt, erste Zielzonen wurden für systematische Folgearbeiten definiert.

Eine breitere Plattform für kritische Rohstoffe

Über Brasilien hinaus baut Canamera ein Portfolio auf, das an die Prioritäten westlicher Lieferketten ausgerichtet ist. In Colorado hält das Unternehmen 100% der Mineralrechte innerhalb des Carbonatit-Komplexes Iron Hill, wo erste Probenahmen mehrere Ergebnisse über 1.000 ppm TREO lieferten. In Ontario beherbergt das Schryburt-Lake-Projekt mehrere REE-Nb-Ziele, gestützt durch geophysikalische und geochemische Anomalien; ein erstes Erkundungsbohrprogramm ist geplant.

Die Strategie folgt einer doppelten These: Brasilien bietet Chancen im Distriktmaßstab bei ionischen Tonlagerstätten innerhalb einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion, während nordamerikanische Projekte Zugang zu carbonatitgebundenen

Systemen im Kontext nationaler Versorgungsziele verschaffen.

Während die globale Produktion gegenüber historischen Niveaus steigt, jedoch geografisch konzentriert bleibt, wird die nächste Phase der brasilianischen Seltenerd-Geschichte von den Explorationsergebnissen abhängen. Sollten weitere Projekte Kontinuität, Gehalte und metallurgische Leistungsfähigkeit bestätigen, könnte Brasiliens Rolle in diversifizierten Lieferketten im kommenden Jahrzehnt deutlich wachsen.

