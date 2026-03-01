Rio Tinto investiert in der Mongolei - Was bedeutet diese Validierung für die JORC-Ressource von Asian Battery Metals?

Anzeige / Werbung

Die Diskrepanz zwischen dem globalen Rohstoffbedarf für die Dekarbonisierung und den stagnierenden Neufunden rückt fortgeschrittene Explorationsprojekte zunehmend in den Fokus institutioneller Analysen. Vor diesem Hintergrund positioniert sich Asian Battery Metals in der Mongolei mit einer validierten Kupfer-Nickel-Entdeckung vor einem technischen Wendepunkt, der die Transformation vom Explorationsprojekt zum definierten Ressourcenkörper einleiten könnte.

Elektrifizierung verknappt den globalen Markt

Die globale Energiewende ist untrennbar mit einem massiven Anstieg des Kupfer- und Nickelbedarfs verbunden. Während die aktuelle Kupferproduktion bei etwa 22,2 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) stagniert, prognostizieren Marktanalysen wie SEG Discovery (2025) für ein Szenario der vollständigen Elektrifizierung des Verkehrssektors einen Bedarf von jährlich 22,5 neuen Minen der Größenordnung der "Top Ten"-Produzenten (ATTM) bis zum Jahr 2035. Diese Entwicklung unterstreicht ein strukturelles Defizit: Bis 2050 müssten im "Business-as-Usual"-Szenario mindestens 78 neue Großminen in Betrieb gehen, um die Nachfrage zu decken.

Besonders kritisch ist die geografische Konzentration der Verarbeitungskapazitäten. China kontrolliert derzeit rund 48% der Kupferraffination und 84% der Nickelverarbeitung. Da China gleichzeitig der weltweit größte Importeur von Rohmaterialien ist, gewinnt die Sicherung neuer Vorkommen in unmittelbarer logistischer Nähe zu diesem Markt an strategischer Bedeutung.

Mongolei als etablierter Tier-1-Standort

In diesem makroökonomischen Rahmen fungiert die Mongolei als zunehmend attraktive Jurisdiktion. Das Land wird vom Fraser Institute unter den Top 5 der asiatischen Jurisdiktionen für Mineralpotenzial geführt. Die Präsenz globaler Schwergewichte wie Rio Tinto, die mit Oyu Tolgoi eine der wenigen Tier-1-Kupferentdeckungen der letzten 25 Jahre in die Produktion geführt haben, sowie Investitionen von Orano (1,6 Mrd. USD über 30 Jahre Laufzeit in das Zuuvch-Ovoo-Uranprojekt) validieren das Land als stabilen Bergbaustandort.

Das Projektgebiet von Asian Battery Metals profitiert von einer bereits entwickelten Infrastruktur: Das Flaggschiff-Projekt "Oval" liegt lediglich 30 km von Altai City entfernt, verfügt über einen Zugang zum Stromnetz und befindet sich nur 9 km von befestigten Nationalstraßen. Diese logistischen Vorteile reduzieren die potenziellen Entwicklungskosten im Vergleich zu entlegenen Standorten signifikant.

Oval-Projekt: Magmatische Sulfidsysteme im Fokus

Das Oval-Projekt (Cu-Ni-PGE) zeigt die geologischen Merkmale eines zusammenhängenden magmatischen Systems, ähnlich der bedeutenden Voisey's-Bay-Entdeckung in Kanada. Jüngste Explorationsergebnisse der Phase 3 untermauern diese Analogie: Durch 40 Bohrlöcher über insgesamt 7434 Meter wurde eine Streichlänge von 880 Metern bestätigt. Die Mineralisierung erstreckt sich von der Oberfläche bis in Tiefen von 100 bis 290 Metern und bleibt in der Tiefe weiterhin offen.

Die Bohrergebnisse weisen auf hochgradige Zonen innerhalb des Systems hin. So lieferte Bohrloch OVD021 einen Abschnitt von 8,8 m mit 6,08% Kupfer und 3,19% Nickel aus einer Tiefe von 107 m. Bohrloch OVD040 bestätigte 6,9 m mit 3,49% Kupfer und 3,61% Nickel. Diese Daten deuten darauf hin, dass das System sowohl kompakte massive Sulfide als auch ausgedehnte disseminierte Zonen umfasst, was für die wirtschaftliche Modellierung von Bedeutung ist. Erste metallurgische Tests bestätigten zudem Kupfer-Wiederfindungsraten von 89-95%, was die Prozessierbarkeit des Erzes validiert.

Der Pfad zur JORC-Ressource 2026

Der nächste strategische Schritt für Asian Battery Metals ist die Definition einer ersten Ressource gemäß dem JORC-Standard (2012). Die Unternehmensführung plant den Start des Phase-4-Bohrprogramms für März 2026. Ziel ist es, durch Infill-Bohrungen die statistische Konfidenz zu erhöhen, um eine "Inferred" oder potenziell "Indicated"-Ressource auszuweisen.

Glaubwürdigkeit erhält dieser Pfad durch die technische Unterstützung des BHP-Xplor-Programms, das dem Projekt bereits 2023 eine fachliche Bestätigung verlieh. Mit einer Cash-Position von 6,0 Millionen AUD (Stand 31. Dezember 2025) scheint die Finanzierung der kommenden Arbeitsschritte und der Ressourcendefinition gesichert. Parallel dazu evaluiert das Unternehmen regionale Ziele wie Maikhan Uul (VMS Cu-Au) und Copper Ridge, um das Camp-Potenzial weiter zu untermauern.

Fazit

Obwohl sich das Oval-Projekt noch in der Explorationsphase befindet, scheinen die Kombination aus nachgewiesener geologischer Kontinuität, hohen Kupfer-Wiederfindungsraten und der strategischen Lage die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Ressourcendefinition zu erhöhen. Die Erfahrung zeigt, dass die Veröffentlichung einer Maiden-JORC-Ressource oft als Katalysator für ein institutionelles Re-Rating fungiert, sofern die technischen Parameter stabil bleiben. Die kommenden Monate, beginnend mit dem Bohrstart im März 2026, dürften zeigen, ob Asian Battery Metals die Lücke zwischen Exploration und wirtschaftlicher Definition planmäßig schließen kann.

Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

