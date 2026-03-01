© Foto: Towfiqu barbhuiya auf Unsplash (Symbolbild)

Der Münchner Versicherungsriese liefert Zahlen, die sich wirklich sehen lassen können. Rekordgewinn, eine Dividende die steigt, und obendrauf noch ein frisches Aktienrückkaufprogramm über 2,5 Milliarden Euro. Eigentlich ein Grund zum Feiern, doch die Börse reagierte zunächst mit Verkäufen. Der Grund ist ein vorsichtiger Ausblick für 2026, der manche Anleger enttäuschte. Doch wer genauer hinschaut, erkennt, dass die Allianz fundamental so stark ist, wie selten zuvor. Und charttechnisch könnte der Rücksetzer genau die Gelegenheit sein, auf die viele gewartet haben.

Starke Zahlen, starkes Unternehmen

17,4 Milliarden Euro operatives Ergebnis. Die Allianz hat im vergangenen Jahr ein Top-Ergebnis eingefahren. In Summe waren es 8,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der bereinigte Jahresüberschuss stieg um 10,9 Prozent auf knapp über 11 Milliarden Euro. Beide Werte lagen über den Erwartungen der Analysten. Besonders stark zeigte sich das Segment Schaden- und Unfallversicherung. Genau dort, wo Wachstum und Marge am stärksten unter Beobachtung stehen. Analyst Thorsten Wenzel von der DZ Bank hob hervor, dass der bereinigte Gewinn je Aktie sogar kräftiger gestiegen ist als im Rahmen der Mittelfriststrategie für 2025 bis 2027 in Aussicht gestellt. Für die Aktionäre gibt es obendrauf eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie, 11 Prozent mehr. Und zusätzlich startet im März 2026 ein neues Rückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro. Die eingezogenen Aktien reduzieren den Streubesitz und wirken langfristig kursstützend. Wer nach Aktionärsfreundlichkeit sucht, findet sie bei der Allianz. Dass der Ausblick für 2026 hingegen die Anleger etwas enttäuschte, ist ein Wehrmutstropfen. Die Allianz peilt erneut ein operatives Ergebnis von rund 17,4 Milliarden Euro an, allerdings mit einer Schwankungsbreite von einer Milliarde Euro nach oben und unten. Analysten hatten im Schnitt knapp 18 Milliarden Euro erwartet. Vorsicht statt Euphorie also.

Charttechnik

Die Allianz-Aktie notiert aktuell um die 385 Euro. Nach dem kurzen Rücksetzer auf knapp 377 Euro hat sich das Papier schnell wieder gefangen. Der Trend zeigt nach wie vor nach oben. Beim Blick auf den Langfristchart, erkennt man höhere Tiefs und höhere Hochs - top. Das 52-Wochen-Bild sieht gut aus, der Trend ist intakt und ebenfalls stark. Wer rechtzeitig eingestiegen ist, hat bislang schon ordentlich verdient. Jetzt stellt sich die Frage, ob der aktuelle Rücksetzer eine Einstiegsgelegenheit ist oder ob mehr Luft nach unten bleibt. Berenberg hat da bezüglich dem Kursziel klare Vorstellungen: 459 Euro, Votum "Buy". Das wäre gegenüber dem aktuellen Kurs ein Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent. Selbst die eher zurückhaltenden Häuser wie UBS und Goldman Sachs sehen die Aktie als fair bewertet an und nicht als zu teuer. Daher dürfte nach unten eher wenig gehen, dafür aber mehr nach oben Luft sein.

Was tun?

Die Allianz ist etwas, was langfristig viel wert ist: verlässlich. Das Unternehmen liefert Jahr für Jahr, steigert Gewinn und Dividende, kauft eigene Aktien zurück und wird von einem Management geführt, das Erwartungen lieber übertrifft als verfehlt. Die Zahlen für 2025 sprechen eine deutliche Sprache. Das Rückkaufprogramm setzt ein starkes Signal. Der moderate Ausblick für 2026 klingt vorsichtig, aber nach einem Rekordgewinn ist Vorsicht keine Schwäche, sondern eher als Klugheit zu betrachten. Naturkatastrophen bleiben ein Risiko, wie immer in diesem Geschäft. Aber 2025 blieben die Schäden mit 1,12 Milliarden Euro deutlich unter den Vorjahreswerten. Wer noch keinen Einstieg gefunden hat, bekommt mit dem aktuellen Rücksetzer eine faire Chance. Mit einem Kursziel von 459 Euro, so sieht es Berenberg, ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Den Stopp könnte man zudem recht eng bei 370 Euro oder knapp darunter setzen. Damit ergäbe sich ein attraktives C/R-Verhältnis. Die Allianz bleibt das, was sie immer war: ein Fels in der Brandung. Und manchmal sind genau das die besten Aktien.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

