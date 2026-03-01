München (ots) -Puh, was für eine Aufholjagd - der Weltmeister Deutschland verhindert mit einem 91:89-Sieg in der Overtime gegen Kroatien eine "eklige WM-Qualifikation", die im nächsten Juli-Spielfenster nach Israel führt und den Abschluss gegen Zypern vorsieht.Im 3. Viertel lag das DBB-Team gegen Kroatien noch 15 Punkte zurück, bevor David Krämer mit dem Dreier zum Stand von 77:77 die Overtime erzwang. In dieser setzte sich Deutschland 91:89 durch. Besonders beeindruckte einmal mehr der 20jährige Berliner Jack Kayil mit 14 Punkten. "Er ist mein Sohn", lachte Bundestrainer Alex Mumbru. "Er ist im letzten Fenster mit 18 Jahren dazugekommen. Ich vertraue ihm sehr. Er hat ein großartiges Spiel gespielt. Er ist ein junger Point Guard. Aber sein Verstand ist der eines erfahrenen Point Guard." Und was sagt Kayil selbst zu seiner Coolness? "Das ist einfach Vertrauen. Der Coach meinte, er vertraut mir. Die Spieler vertrauen mir auch. Ich trainiere jeden Tag. Dadurch vertraue ich mir selber auch. Das kann ich dann auch auf dem Feld umsetzen."Louis Olinde bilanzierte nach dem Drama-Sieg: "Wir haben uns gesagt: egal was passiert, wir spielen immer weiter. 15 Punkte hinten, 3. Viertel. Es sieht aus, als ob du das Ding hier verlierst. Einfach geil, offensiv und defensiv."Am Rande des Spiels sprach DBB-Präsident Ingo Weiss auch über die Ticket-Verkäufe zur Frauen-WM 2026 (ab 4. September live bei MagentaSport) in Berlin: "Wir haben schon über 62 Prozent der Halbfinal- und Finalkarten verkauft. Dann muss man rechnen, ich muss 28 Prozent für Partner und Sponsoren halten. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Auslastung für das Finalwochenende von 80 Prozent." Einmal mehr forderte Weiss die EuroLeague dazu auf, den Spielplan zu entzerren, um freie Länderspiel-Fenster für die Nationalspieler zu ermöglichen. Vom FC Bayern konnte keiner der Europameister gegen Kroatien mitwirken.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit Basketball bei MagentaSport am Montag. Ab 18.50 Uhr tritt die Türkei in der WM-Qualifikation gegen Serbien an. Mit dem 30. Spieltag der EuroLeague geht es ab Donnerstag weiter. Um 18.30 Uhr geht es für Daniel Theis und seine kriselnden Monegassen zu Titelverteidiger Fenerbahce. Der FC Bayern spielt am Freitag bei Roter Stern Belgrad. Live ab 19.45 Uhr bei MagentaSport.WM-Qualifikation 4. Spieltag: Deutschland - Kroatien 91:89 (OT)Was für ein Abend in Bonn! Nachdem das DBB-Team in der regulären Spielzeit bereits zwischenzeitlich 15 Punkte zurücklag, rettete David Krämer mit einem Dreier zum Stand von 77:77 die Overtime. Mit einem 8:2-Run zu Beginn der Overtime sicherte sich das Team von Alex Mumbru den Sieg. Deutschland ist nun wieder Gruppenzweiter nach dem 4. Spieltag.Die Halle explodiert! Mit seinem ersten Dreier im Spiel vollendet David Krämer die Aufholjagd. Mit einem 77:77 geht es in die Overtime. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cEkwblJvZnVVVUJGWXJWZFZiRGZpdDYyMFNZSm41anBSemNXbGh6a2w2dz0=Was für eine Schlussphase! Zuerst vergibt Krämer den möglichen Dreier zum Sieg, bevor Real-Star Mario Hezonja von der Mittellinie knapp scheitert. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UzlpL0tFQmdmNHJYL0NoNldYWWxFdHR1MnlmL3RuM3c3bnNHTzFXWEo2QT0=Alex Mumbru, Bundestrainer: "Das ist ein sehr wichtiger Sieg. Ich bin stolz auf die Spieler. Ich glaube, wir haben das Spiel umgestellt, als wir mit vier großen Jungs gespielt haben und haben dann in der Defense kontrolliert. Wir haben dann die Defense kontrolliert und konnten scoren."...zu Jack Kayil: "Er ist mein Sohn. Er ist im letzten Fenster mit 18 Jahren dazugekommen. Ich vertraue ihm sehr. Er hat ein großartiges Spiel gespielt. Er ist ein junger Point Guard. Aber sein Verstand ist der eines erfahrenen Point Guard." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WGVLK0JqYnU2Ryt5bElOY0EvUWZ5UGZ5TXM5clp1ZFlaVlNvd0Y4S3hScz0=Jack Kayil, Spieler Deutschland: "Das hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir den Sieg geholt haben."...über seine Coolness: "Das ist einfach Vertrauen. Der Coach meinte, er vertraut mir. Die Spieler vertrauen mir auch. Ich trainiere jeden Tag. Dadurch vertraue ich mir selber auch. Das kann ich dann auch auf dem Feld umsetzen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TThlR2UyZ3Z1V3VKZW1udFh4VUVobzBlbVZ2YTl1L2hzRW1lQmlWazVKbz0=Louis Olinde, Spieler Deutschland: "Wir haben viel Energie gehabt, immer weiter dran geglaubt, immer weiter dran geglaubt. Wir haben uns gesagt: egal was passiert, wir spielen immer weiter. 15 Punkte hinten, 3. Viertel. Es sieht aus, als ob du das Ding hier verlierst. Einfach geil, offensiv und defensiv." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZmdBQnU5TWJuTEdnOVBnWjE4Wk5MbkR6KzZLRElhc3lSdko4NkJ0eGp1cz0="Alle sind einfach geil auf Basketball"Ingo Weiss, DBB-Präsident, in der Halbzeit über den steilen Aufstieg der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren: "Klar, das sieht man heute auch wieder. Jeder will gegen uns gewinnen. Früher waren wir so ein bisschen die Jäger. Heute sind wir die Gejagten. In Zagreb war es ein unglaublicher Aufwind in den Medien, weil noch nie ein Weltmeister in Zagreb gespielt hat. Es hat noch nie ein Europameister in Zagreb gespielt. Für die Kroaten war das natürlich phänomenal. Man merkt es, das ist gut. Man merkt es aber auch in Deutschland, das ist toll. Der Basketballsport geht weiter nach oben. Wir haben einen unglaublichen Zuwachs bei unseren Minis. Da haben wir von 20.000 Minis jetzt 40.000 Minis. Alle sind einfach geil auf Basketball. Das ist schön, das ist gut, das macht Spaß. Das treibt einem manchmal die Tränen in die Augen."...über die Situation zwischen der EuroLeague und FIBA, bezüglich der Nationalmannschaftsabstellungen: "Da wird in letzter Zeit sehr viel drüber geredet und diskutiert und sehr viel gemacht. Aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich eine Lösung geben. Und ich hoffe, dass diese Lösung auch kommen wird. Ich kann noch nicht viel Internes dazu verraten. Aber es muss eine Lösung her. Weil, welchem Fan soll ich erklären, warum am gleichen Spieltag oder 3 Tage bevor wir in Zagreb sind, 24 Stunden bevor wir in Zagreb sind, Bayern München bei Real Madrid spielen muss. Das kann ich keinem erklären und das hat es in anderen Sportarten nie gegeben und das müssen wir im Basketball auch ändern."...wie eine Lösung aussehen kann: "Die EuroLeague kann den Spielplan auch entzerren, wenn sie das will. Sie hat jetzt einen neuen Geschäftsführer. Ich bin frohen Mutes, dass der neue Geschäftsführer gemeinsam mit den Klubs irgendwann ein bisschen Vernunft einnehmen und sagen: Ja, wir machen das auch, weil das in allen Ländern gleich ist. Alle Länder beschweren sich, alle Länder haben die gleichen Probleme. Das müssen wir hinbekommen und ich bin der Hoffnung, dass wir es irgendwann schaffen."...zur NBA Europe: "Die NBA Europe will nach Europa kommen. Sie wird auch nach Europa kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Das Ganze soll in der Saison 27/28 stattfinden. Jetzt wird die Liga gerade zusammengestellt. Es werden dort einige Klubs geholt. In Deutschland wird mit Sicherheit ALBA Berlin dabei sein. Diese NBA Europe wird aus meiner Sicht - und ich bin auch ein paar Jahre im Basketball dabei - fantastisch einschlagen. Wenn die NBA was macht, machen sie es richtig. Das wird so laufen. Dann wird es sicherlich 2-3 Jahre noch Überschneidungen geben. Dann muss es aus meiner Sicht eine gesunde Fusion geben, von EuroLeague und NBA Europe. Darunter sollte es dann die Champions League geben, als Liga von unten, sodass man ein pyramidales System mit Auf- und Abstieg hat. Das wäre toll, das wäre auch für die Fans toll. Man kann vieles machen, man kann nach oben spielen, man kann nach unten spielen. Man kann auch den NBA-Meister nach Europa einladen und gegen den europäischen Ligameister spielen lassen. Da gibt's schon tolle Dinge. Ich hoffe, dass es klappt und ich hoffe, dass wir es hinkriegen."...über die Heim-WM der Frauen: "Klar, eine Weltmeisterschaft im eigenen Land ist immer phänomenal. Wir werden hier spielen, wir werden in Berlin auch alles aufbieten. Es ist jetzt schon ein unglaublicher Karten-Boom. Wir haben schon über 62 Prozent der Halbfinal- und Finalkarten verkauft. Dann muss man rechnen, ich muss 28 Prozent für Partner und Sponsoren halten. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Auslastung für das Finalwochenende von 80 Prozent. Dann kann man sich vorstellen, was in Berlin bei den Frauen abgeht und was in Berlin abgeht bei einer Frauen-Weltmeisterschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=azVZUzFiZUIyR24rWFI3MGlncHY5TmU4NU0vdUs3RG5NaFp2MG9FSURVZz0=Basketball live bei MagentaSportWM-Qualifikation | 3. SpieltagMontag, 02.03.2026ab 18.50 Uhr: Türkei - SerbienEuroLeague | 21. SpieltagDienstag, 03.03.2026ab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Paris BasketballEuroLeague | 30. SpieltagDonnerstag, 05.03.2026ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - AS Monacoab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: EA7 Emporio Armani Milano - FC Barcelona, Partizan Belgrad - Dubai Basketball, Valencia Basket - Zalgiris Kaunasab 20.30 Uhr: Real Madrid - Virtus BolognaFreitag, 06.03.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - ASVEL Villeurbanneab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern Münchenab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Panathinaikos Athenab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Paris BasketballPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6226332