TORONTO, Ontario - 27. Februar 2026 - Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen") (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) freut sich bekannt zu geben, dass Teck American Incorporated, eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Limited ("Teck"), sich bereit erklärt hat, 100 % der ehemals produzierenden Apex-Mine für Germanium (Ge), Gallium (Ga) und Kupfer (Cu) in Utah an Blue Moon zu verkaufen (die "Transaktion") und damit zu einem wichtigen Stakeholder wird, der eine integrierte Pipeline von Projekten für kritische Mineralien in den USA unterstützt, um die Versorgung Nordamerikas sicherzustellen. Die Transaktion ergänzt die bereits bestehende enge Zusammenarbeit mit dem Großaktionär Hartree Partners LP, einem wichtigen Partner der US-Regierung bei deren kürzlich angekündigter Bildung einer 12 Mrd. US-Dollar schweren Reserve an kritischen Metallen. Zu den unmittelbaren Synergieeffekten der Transaktion zählen:

a) Die Möglichkeit, Zinkkonzentrate aus der Blue Moon Mine von Blue Moon Metals in Kalifornien (die "Blue Moon Mine"), wo im letzten Jahr mit dem Untertagebau begonnen wurde, in den Trail Operations von Teck zu verarbeiten, bildet das letzte Puzzlestück zur Festigung einer vollständig integrierten Wertschöpfungskette aus nordamerikanischen Quellen.

b) Ein Weg zur Sanierung der Apex-Mine in Utah, um möglicherweise eine wichtige Onshore-Quelle für Ge und Ga zu erschließen;

c) Mögliche Wiederinbetriebnahme der genehmigten Springer-Wolframmine in Nevada, die einen beträchtlichen Teil des US-amerikanischen Bedarfs decken könnte; und

d) Sanierung des größeren Springer-Komplexes zum Aufbau wichtiger Mineralverarbeitungsanlagen zur Unterstützung der Blue Moon Mine und anderer Minen im Westen der USA, mit logistischen Verbindungen nach Trail nach Bedarf.

Abbildung 1: Lage des Blue Moon-Hub-and-Spoke-Systems im Westen der Vereinigten Staaten

Christian Kargl-Simard, CEO von Blue Moon, erklärt: "Die Untertageerschließung der Blue Moon Mine schreitet gut voran, was zusammen mit dem Erwerb der Apex Mine und unserer Sanierung des Springer-Metallurgiekomplexes und der Springer-Wolframmine eine einzigartige Hub-and-Spoke-Plattform für das Wachstum im Bereich kritischer Metalle in den USA darstellt. Teck und Blue Moon sind logische Partner, da sie die US-Projektpipeline von Blue Moon und die Verarbeitungskapazitäten von Tecks Trail Betrieb miteinander verbinden. Wir freuen uns darauf, unsere kombinierte Infrastruktur, unser branchenführendes technisches Know-how und unsere Finanzkraft zu nutzen, um unsere Projekte in den USA in den Bereichen Kupfer, Zink, Wolfram und nun auch Germanium und Gallium voranzutreiben und so eine langfristige Versorgung für unseren Springer-Komplex sicherzustellen.

Ian Anderson, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Teck, kommentierte: "Nach unseren grundlegenden Investitionen zum Wiederaufbau der Zink-, Blei- und Silberkapazitäten im Silver Valley in Idaho, die die langjährige Verbindung zwischen US-Bergbauunternehmen und unserem Schmelz- und Raffineriekomplex in Trail wiederbeleben, ist diese Transaktion mit Blue Moon ein weiterer wichtiger Schritt zur Erschließung neuer US-Quellen für kritische Mineralien. Als unterstützender Stakeholder freuen wir uns darauf, mit Blue Moon bei der Weiterentwicklung ihrer Minen und Verarbeitungsanlagen in Kalifornien, Utah und Nevada zusammenzuarbeiten und gemeinsam weitere Möglichkeiten zur Stärkung der nordamerikanischen Lieferketten zu erkunden."

Blue Moon Mine, Kalifornien (Gold, Zink, Silber, Kupfer, Blei, Baryt)

Das zu 100 % im Besitz von Blue Moon befindliche Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon befindet sich im östlichen Zentrum Kaliforniens im Mariposa County und verfügt über einen direkten Zugang zu Straßen und Strom. Das Bergwerk wurde ursprünglich von 1943 bis 1945 von der Hecla Mining Company betrieben und produzierte 55.656 Tonnen mit einem Gehalt von 12,3 % Zink, 0,36 % Kupfer, 0,48 % Blei, 3,75 Unzen/Tonne Silber und 0,062 Unzen/Tonne Gold. Das Grundstück wurde später in den 1980er und 1990er Jahren von Imperial Metals, Boliden und Lac Minerals (jetzt Barrick) aktiv exploriert und weiterentwickelt.

Seit dem Amtsantritt des neuen Managementteams und Vorstands im November 2024 hat Blue Moon eine moderne Überprüfung, Verifizierung und Analyse der historischen Daten durchgeführt und im März 2025 eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung veröffentlicht, um die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs zu unterstützen. Diese zeigen ein Potenzial für eine durchschnittliche Jahresproduktion von 22.566 Unzen Gold, 62,3 Mio. Pfund Zink, 681.784 Unzen Silber und 7,2 Mio. Pfund Kupfer über eine Lebensdauer der Mine von mehr als 10 Jahren (siehe Pressemitteilung vom 3. März 2025).

Das Unternehmen erhielt im April 2025 die Genehmigungen und begann am 6. Oktober 2025 mit dem Bau eines Explorationsstollens. Der Stollenbau schreitet gut voran, bisher wurden über 140 Meter vorgetrieben, und es werden untertägige Diamantbohrungen durchgeführt, um die Ressourcen in Reserven umzuwandeln. Die Produktion soll 2028 beginnen, und es werden derzeit technische Arbeiten durchgeführt, um die Verarbeitung des Materials im Springer-Komplex von Blue Moon in Nevada zu unterstützen, wo Kupfer- und Zinkkonzentrate mit nennenswerten Gold- und Silbernebenprodukten sowie möglicherweise ein Bleikonzentrat und saubere Pyrit- und Barytprodukte hergestellt werden sollen.

Durch die Kombination der Blue Moon Mine in Kalifornien mit der Verarbeitung im Springer Complex in Nevada und der Verhüttung des Zinkkonzentrats bei Teck's Trail Operations in Kanada bauen Blue Moon und Teck eine vollständig integrierte nordamerikanische Wertschöpfungskette auf.

Abbildungen 2 und 3: Untertage-Stollen vom Portal und aktuelle Stollenfront

Apex Mine, Utah (Germanium, Gallium, Kupfer)

Apex ist ein historisches Untertagebergwerk im Südwesten Utahs, in dem früher Kupferoxid und später Ge und Ga abgebaut wurden. Dieses Untertagebergwerk wurde zum wichtigsten Produzenten von Gallium und Germanium in den Vereinigten Staaten, als Musto Explorations Ltd. es Mitte der 1980er Jahre in Betrieb nahm und erneut mit der Hecla Mining Company in den 1990er Jahren. In seinem Spitzenjahr produzierte Apex 10.270 Tonnen mit einem Ertrag von 1.645 Pfund Ga, 5.634 Pfund Ge und 224.800 Pfund Cu.

Hecla schloss 1989 eine Machbarkeitsstudie ab, in der eine Reserve von 230.200 Tonnen mit 0,100 % Ge, 0,046 % Ga und 1,6 % Cu angegeben wurde. Eine historische Reservenabschätzung1 von Ken Krahulec aus dem Jahr 2018 ergab 1 Mio. Tonnen mit 0,087 % Ge, 0,033 % Ga, 1,8 % Cu und 41 g/t Ag. Der Ge- und Ga-Gehalt ist 10- bis 100-mal höher als bei den meisten Ge- und Ga-Lagerstätten, wobei der Wert pro Tonne in situ etwa 0,5 Unzen/Tonne Golderz entspricht. Über die historischen Reserven hinaus identifizierte Hecla mehrere zusätzliche Brekzienkörper als vielversprechende Explorationsziele, darunter die Paymaster-, Cavern- und 500 North-Pipes sowie weitere Oxidzonen in unmittelbarer Nähe des Bergwerks.

1Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat eine qualifizierte Person noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben genannten historischen Schätzungen gemäß NI 43-101 als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und Blue Moon behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Um die historischen Schätzungen zu überprüfen, muss das Unternehmen eine qualifizierte Person beauftragen, die historischen Daten zu überprüfen, alle seitdem auf dem Grundstück durchgeführten Arbeiten zu überprüfen und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Blue Moon betrachtet diese historischen Daten als Indikator für die potenzielle Größe und den Gehalt der mineralisierten Lagerstätten, und diese Daten sind für die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Grundstück relevant.

Vorbehaltlich der Erneuerung der Genehmigungen und mit der Absicht, die Mine wieder zu eröffnen, plant das Unternehmen, die technischen Studien, metallurgischen Tests, Prozessablaufpläne, Genehmigungsverfahren und die Einbindung der Gemeinde zu beschleunigen, um eine endgültige Investitionsentscheidung zu unterstützen. Parallel dazu evaluiert Blue Moon Optionen für eine neue Verarbeitungslinie im Springer-Komplex des Unternehmens, um das Apex-Material zu verarbeiten und eine integrierte Ge- und Ga-Wertschöpfungskette in den Vereinigten Staaten zu schaffen.

Abbildung 4: Lage des Apex-Projekts; 23 km von St. George, Utah, entfernt

Springer-Komplex, Nevada (Verarbeitungszentrum für verschiedene Rohstoffe)

Das Springer-Grundstück befindet sich an der Ostflanke der Eugene Mountains, etwa 25 Meilen südwestlich der Stadt Winnemucca und 125 Meilen nordöstlich der Stadt Reno im Pershing County, Nevada. Das Bergwerk liegt etwa 8 Meilen von der Interstate 80 entfernt und ist über eine asphaltierte/Schotterstraße auf eigenem Grund und Boden zu erreichen. Die Wolfram-Mühle von Springer befindet sich vollständig auf privatem Grund und Boden.

Springer ist eine ehemalige Wolfram-Produktionsanlage, bestehend aus einem 416 m tiefen vertikalen Schacht und unterirdischen Stollen, einer Mühle mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag mit automatisierten Stab-/Kugelmühlen-Mahl- und Flotationskreisläufen sowie allen Wasserrechten und den meisten für den Betrieb der Anlage erforderlichen Genehmigungen.

Das Springer-Wolfram-Grundstück war zwischen 1918 und 1958 Standort eines kontinuierlichen Untertage-Wolframbergbaus, der größtenteils zunächst von der Familie Segerstrom und später von der Nevada-Massachusetts Mining Company ("NMC") kontrolliert wurde. Die General Electric Company ("GE") erwarb das Grundstück in den 1970er Jahren, um sich langfristige Wolframvorräte zur Unterstützung ihres Beleuchtungs- und Industriewerkzeuggeschäfts zu sichern. Die derzeitige Mine und Mühle wurden Mitte der 1970er Jahre von Utah International Inc. ("UII", später BHP Minerals Group) für GE gebaut und anschließend 1982 von GE in Betrieb genommen und acht Monate lang betrieben. Seit Oktober 1982 wird das Grundstück nicht mehr aktiv abgebaut, und die Untertageanlagen sind derzeit bis zu einer Tiefe von etwa 375 Fuß überflutet. EMC Metals Corp. erwarb die Springer-Mine und die dazugehörigen Grundstücke 2006 von GE. Seit dem Kaufdatum bis heute wurden umfangreiche Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten an der Mühle, den Steuerungssystemen und dem Förderhaus durchgeführt und die Durchsatzleistung der Mühle von nominal 950 tpd auf derzeit 1.350 tpd erhöht, wobei nach Verfügbarkeit (89 %) eine geschätzte Durchsatzleistung von 1.200 tpd erreicht wird.

Die Springer Mine and Mill liegt zentral und verfügt über Zugang zu verschiedenen Mineralvorkommen sowie einer bestehenden Straßen- und Schieneninfrastruktur. Damit ist sie ideal gelegen, um sich zu einem regionalen metallurgischen Komplex zu entwickeln. Mit etablierten Systemen für das Abraum- und Wassermanagement bietet das Brachgelände im Vergleich zu einer Neuerschließung erhebliche Möglichkeiten zur Reduzierung des Kapitalbedarfs und der Genehmigungsfristen.

Das Unternehmen erwarb das Gelände im Februar 2026, um Verarbeitungskapazitäten zur Unterstützung der Erschließung der Blue Moon Mine bereitzustellen und einen regionalen Verarbeitungsstandort zu errichten. Aufgrund der großen Grundstücksfläche sieht Blue Moon erheblichen Spielraum für die Erweiterung des Mühlenlayouts und den Bau zusätzlicher Gebäude, um mehrere Erzarten zu verarbeiten und Skaleneffekte zu erzielen, um den Wert von Ressourcen zu erschließen und zu maximieren, die sonst keine eigenständigen Verarbeitungseinrichtungen rechtfertigen würden. Der Springer-Komplex liegt nur wenige Kilometer von der Interstate 80 und der Union Pacific-Eisenbahnlinie entfernt und ist gut an die Transport- und Logistikinfrastruktur angebunden, um sich in andere Betriebe, darunter auch Teck's Trail Operations, zu integrieren.

Das Unternehmen treibt derzeit die Analyse und technische Planung für die Verarbeitung des Materials aus der Blue Moon Mine voran, einschließlich der Aktualisierung der Genehmigungsanforderungen und der erforderlichen Änderungen am Mühlen- und Abraummanagementsystem.

Abbildung 5: Der Springer-Komplex

Springer-Mine, Nevada (Wolfram)

Die Springer-Mine, die sich im größeren Springer-Komplex befindet, war, wie oben erwähnt, eine der wichtigsten Minen für die Wolframproduktion in den USA. Zum Zeitpunkt des Baus und der Eigentümerschaft durch GE/Utah International Inc. lag eine historische Ressourcenschätzung vor.

Eine historische Ressourcenschätzung von 10,7 Mio. Tonnen mit einem Wolframgehalt von 0,45 % basiert auf Daten und Berichten, die 1984 von den früheren Betreibern General Electric und Utah International Inc. erstellt wurden. Das Unternehmen hat die erforderlichen Arbeiten zur Überprüfung der historischen Schätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen behandelt die Schätzung nicht als aktuelle Ressource gemäß 43-101, und die historische Schätzung sollte nicht als verlässlich angesehen werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2026 ein Bohrprogramm zu starten, um das Ressourcenmodell zu aktualisieren und die Bedingungen unter Tage zu bewerten, um weitere technische Studien voranzutreiben. Das Unternehmen sieht auch Potenzial für die Untersuchung auf Molybdän, Kupfer, Silber und Gold, was in der Vergangenheit nicht durchgeführt wurde.

Transaktionsbedingungen

Blue Moon erwirbt 100 % der Apex-Mine, bestehend aus 26 patentierten und 9 nicht patentierten Claims mit einer Gesamtfläche von 250 Hektar (das "Grundstück"), die alle einer Lizenzgebühr von maximal 1 Mio. US-Dollar unterliegen und frei von allen anderen Belastungen sind, zu folgenden Bedingungen:

a) Die Ausgabe von 7.031.959 Stammaktien durch Blue Moon an Teck, was 8,0 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Blue Moon auf unverwässerter Basis zum Datum dieser Bekanntmachung entspricht;

b) Eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 0,5 % zugunsten von Teck auf das Grundstück;

c) Abnahmeverpflichtungen für Zinkkonzentrat aus der Blue Moon Mine zugunsten von Teck während der gesamten Lebensdauer der Mine. Diese Abnahmeverpflichtungen basieren nach Ansicht von Blue Moon auf vorteilhaften Marktbedingungen, da die Mine in unmittelbarer Nähe zu den Trail-Betrieben von Teck liegt;

d) Vermarktungsrechte zugunsten von Teck in Bezug auf Produkte, die aus Apex oder dem Gebiet hergestellt werden, das sich 1 km von der äußersten Grenze des Grundstücks erstreckt; und

e) Investorenrechte zugunsten von Teck, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beteiligungsrechte, Aufstockungsrechte und Informationsrechte.

Wesentliche Voraussetzungen für den Abschluss der Transaktion sind die Genehmigung durch die TSXV, für beide Parteien akzeptable endgültige Vereinbarungen und andere für eine Vermögensveräußerung übliche Punkte. Ein Kauf- und Verkaufsvertrag wurde am 27. Februar 2026 von Teck und Blue Moon unterzeichnet, und der Abschluss wird für März erwartet. Für diese Transaktion werden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Frau Boi Linh Doig, P.Eng., einer Führungskraft von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt vier polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten und das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten. Alle vier Projekte befinden sich in guter Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU der für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit kritischen Metalle. Zu den Hauptaktionären gehören Fonds, die von Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSICHTSHINWEIS - ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein, und solche Informationen beinhalten verschiedene Risiken und Ungewissheiten. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anstreben", "beabsichtigen", "könnte", "sollte", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet.

Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen zu folgenden Themen: die erwarteten Vorteile und Synergien aus der Transaktion; Produktionsschätzungen und Wachstum der Reserven und Ressourcen der Springer Mine und Mühle; den erfolgreichen Betrieb der Mine und Mühle Springer; die Fortsetzung der Tests, Explorationen, Bergbauarbeiten und Weiterentwicklung der Aktivitäten von Blue Moon in mehreren Rechtsgebieten; die Umstellung der Mine und Mühle Springer zur Unterstützung der Bergbauaktivitäten von Blue Moon; die Erwartungen hinsichtlich der Mineralpreise; sowie andere Angelegenheiten, die mit den vorgenannten Punkten in Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind.

Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von Blue Moon, die Transaktion abzuschließen und zu integrieren; Risiken im Zusammenhang mit der Integration des Betriebs der Mine und der Mühle von Springer; Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau in Nevada; Risiken im Zusammenhang mit Vorschriften und Genehmigungen auf staatlicher und bundesstaatlicher Ebene, einschließlich der Erschließung der Mine von Blue Moon; sowie die Fähigkeit des Managements, die hier genannten Faktoren und Risiken zu antizipieren und zu bewältigen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Blue Moon auswirken, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca und auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon, darunter unter anderem: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen verschiedener Standorte; die Integration des Betriebs der Springer Mine und Mühle; der Abschluss und die anschließende Realisierung der erwarteten Synergien und Vorteile aus der Transaktion.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die aktuellen Erwartungen des Managements wieder und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen. Sie können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Investoren davor, Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen unkritisch zu übernehmen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen zu stützen, um gesetzliche Rechte in Bezug auf die zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu begründen.

Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich zukunftsgerichtete Informationen bewahrheiten werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen den hierin enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83203Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83203&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09570Q5095Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.