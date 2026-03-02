Schlieren - Mehr Umsatz, weniger Gewinn und eine tiefere Verschuldung: Die Geschäftszahlen 2025 des Backwarenkonzerns Aryzta überraschen nicht. Eine Ankündigung des Managements tut es dagegen schon: Verwaltungsratspräsident und Interims-CEO Urs Jordi soll dauerhaft Konzernchef bleiben. Jordis Doppelrolle seit vergangenem Herbst als Verwaltungsratspräsident und CEO soll spätestens an der Generalversammlung 2027 enden, wie Aryzta am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
