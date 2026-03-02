Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat letztes Jahr vom hochschnellenden Goldpreis profitiert. Der starke Franken war hingegen ein Belastungsfaktor. Wie bereits bekannt, werden Bund und Kantone eine Ausschüttung von 4 Milliarden Franken erhalten. Die SNB weist für das Jahr 2025 einen definitiven Gewinn von 26,1 Milliarden Franken aus, wie sie am Montag mitteilte. Damit fällt der Gewinn noch ganz leicht höher aus als Anfang Jahr vermeldet: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
