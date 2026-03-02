Die Ernst Russ AG erwirbt zwei moderne F500-Multipurpose-Schiffe, MV "Ronnie" und MV "Charlie" (12.500 dwt), mit einer erwarteten Lieferung im ersten Quartal 2026 und siebenjährigen Zeitcharterverträgen an dship Carriers, was sichtbare Cashflows sichert und die Spot-Exposition reduziert. Die 2021/22 gebauten, kranbestückten Schiffe verbessern die Flottenqualität, Diversifizierung und Ertragstransparenz durch nahezu vollständigen Eigentum. Jedes Schiff wird auf geschätzte 25-30 Mio. USD (mwb est.) bewertet und wird durch Bargeld und moderate Verschuldung finanziert. Der Deal reinvestiert Liquidität in einkommensgenerierende Vermögenswerte und erhält gleichzeitig die Stärke der Bilanz. Wir erwarten eine sofortige EBITDA- und Free Cash Flow-Steigerung mit geringerer Volatilität. Strategisch fördert die Transaktion den Wandel von Ernst Russ hin zu einer diversifizierten, direkt kontrollierten Plattform. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen unser Kursziel auf 12,50 EUR (von 12,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag
