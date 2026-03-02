Die Eskalation im Nahen Osten wird voraussichtlich nicht zu einem wesentlichen Ertragsfaktor für Rheinmetall mittelfristig führen. Obwohl die regionalen Verteidigungshaushalte beträchtlich sind, sind sie strukturell auf von den USA gelieferten Luft- und Raketenabwehrsystemen ausgerichtet, während Israel größtenteils auf inländische Beschaffungen setzt. Der derzeitige Umsatz von Rheinmetall in der Region ist begrenzt, und die Kernkompetenz im Bereich schwerer Landfahrzeuge ist nicht direkt mit den dominierenden Systemtypen im Konflikt verbunden, die derzeit hauptsächlich von Drohnen und Raketen geprägt sind. Potenzielle Aufwärtsbewegungen könnten sich aus ihrem Kurzstrecken-Luftverteidigungssystem (Skyranger) zum Schutz von Infrastrukturen ergeben. Wir erwarten jedoch nicht, dass dies ohne operative Validierung aus der Ukraine und Klarheit bei den Exporten zu einem bedeutenden kurzfristigen Katalysator wird. In dieser Phase könnte die Eskalation vorübergehende Unterstützung für die Stimmung bieten, aber wir sehen keinen Grund, unsere Schätzungen anzupassen. Der strukturelle Investment-Case bleibt im europäischen Wiederaufrüstungsprozess und den Kapazitätserhöhungen verankert. Kursziel unverändert bei 2.000 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





