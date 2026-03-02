NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler am Montag anlässlich des neuen Fünfjahresplans des Netzbetreibers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
