NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1250 Pence auf "Overweight" belassen. Gestiegene Ziele für das Ergebniswachstum so wie der auf 2031 verlängerte Ausblickshorizont des Netzbetreibers dürften am Markt gut ankommen, schrieb Pavan Mahbubani am Montag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 07:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
© 2026 dpa-AFX-Analyser