BMW nutzt die organischen Solarfolien des Herstellers Heliatek in seinem Werk in Dingolfing. Drei Türme wurden mit Heliasol-Solarmodulen beklebt. Im BMW Fahrzeugwerk in Dingolfing hat man die sonnenzugewandten Fassaden von drei markanten über 45 Meter hohen Türmen mit Heliasol-Solarmodulen ausgestattet. Die Installation der PV-Module erfolgte innerhalb weniger Tage auf den Betonfassaden. Heliasol-Module bestehen aus einer flexiblen, organischen Solarfolie, die man auf Bauwerke aufkleben kann. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver