Der 83-Milliarden-Dollar-Deal ist geplatzt. Das könnte für Netflix der Startschuss für die nächste Rally sein.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|82,81
|82,89
|19:54
|82,81
|82,90
|19:54
|19:34
|19:21
|Netflix, Prime, ARD, ZDF & Co.: Neue Filme & Serien im März
|19:09
|Einer der cleversten Horrorfilme der letzten 20 Jahre verlässt Netflix - Nutzer müssen heute noch den Stream starten
|18:23
|120 US-Dollar Kursziel: Netflix ohne Warner-Deal: Jetzt kommt die KI-Story, die groß werden könnte!
|© Foto: Netflix MediaJPMorgan stuft Netflix hoch, weil KI Personalisierung und Werbung verbessern und Content günstiger machen soll. Dazu winken mehr Cashflow und Rückkäufe 2026.Künstliche Intelligenz...
|17:49
|Netflix-Konkurrenz: Streaming-Hammer: Giganten-Plattformen werden fusioniert
|19:50
|Warner Bros stimmt der Übernahme durch Paramount zu, was von vielen Beobachtern nicht unbedingt mit Begeisterung gesehen wird
|Nachdem Netflix eine Erhöhung seines Übernahmeangebots für Warner Bros ablehnte und sich damit aus dem Bieterwettstreit verabschiedete, scheint nun für Paramount der rote Teppich ausgerollt zu werden....
|19:34
|18:59
|HBO Max and Paramount+ Streamers to Merge
|18:50
|Paramount+ and HBO Max to merge if Skydance-WBD deal clears regulators
|18:10
|HBO Max and Paramount+ will combine after WBD merger
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|82,93
|+1,79 %
|WARNER BROS DISCOVERY INC
|24,230
|+1,68 %