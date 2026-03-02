Die Geopolitik drückt. KI-Sorgen ebenfalls - doch Allianz-Chef Oliver Bäte sieht in Künstlicher Intelligenz keinen Angriff, sondern eine historische Chance. Der Konzern setzt dafür auf Anthropic (Claude) und prüft konsequent, welche Jobs automatisiert werden können. Aus der KI-Gefahr soll so eine KI-Chance werden.Die Allianz-Aktie gibt zum Wochenstart im allgemeinen Abverkauf spürbar nach. Auslöser ist die erneute Eskalation im Nahen Osten, die Risikoassets breit belastet. Zusätzlich belasten zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
