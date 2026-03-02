Anzeige
Montag, 02.03.2026
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: 885823 | ISIN: US3755581036
Gilead Sciences (GILD): Spannendes Chartbild - 150-USD-Trigger im Visier!

Vom HIV-Spezialisten zum Onkologie-Powerhouse!

Rückblick

Seit Anfang des Jahres befand sich die Aktie von Gilead Sciences in einem starken Aufwärtsimpuls, der sie von rund 122 US-Dollar bis auf ein Hoch bei 157 US-Dollar katapultierte. Danach sahen wir eine gesunde Korrektur.

Gilead Sciences-Aktie: Chart vom 02.03.2026, Kürzel: GILD, Kurs: 148.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstand bei 150 US-Dollar markiert den Trigger-Bereich. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde die Fortsetzung des übergeordneten Trends bestätigen. Der EMA 20 fungiert als dynamische Unterstützung. Solange der Kurs darüber notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie unter den EMA 20 rutschen und dort auf Tagesbasis schließen, ist das Setup vorerst gescheitert. Ein Bruch könnte den Kurs schnell in Richtung des EMA 50 drücken.

Meinung

Gilead ist ein Gigant im Bereich Biopharma - insbesondere HIV- und Hepatitis-Therapien sowie Onkologie. Das Unternehmen nutzt die massiven Cashflows aus dem HIV-Geschäft, um sich durch teure Übernahmen (Kite, Immunomedics, Arcellx) eine führende Rolle in der Krebstherapie zu erkaufen. Der Markt beginnt gerade, diese Transformation einzupreisen. Nachrichten zu klinischen Studien können bei Biotech-Werten jederzeit für Volatilität sorgen, die über die reine Charttechnik hinausgeht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 184.90 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.19 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Giliad Sciences ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 02.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
