Gilead Sciences (GILD): Spannendes Chartbild - 150-USD-Trigger im Visier!

Vom HIV-Spezialisten zum Onkologie-Powerhouse!

Rückblick

Seit Anfang des Jahres befand sich die Aktie von Gilead Sciences in einem starken Aufwärtsimpuls, der sie von rund 122 US-Dollar bis auf ein Hoch bei 157 US-Dollar katapultierte. Danach sahen wir eine gesunde Korrektur.

Gilead Sciences-Aktie: Chart vom 02.03.2026, Kürzel: GILD, Kurs: 148.99 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstand bei 150 US-Dollar markiert den Trigger-Bereich. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde die Fortsetzung des übergeordneten Trends bestätigen. Der EMA 20 fungiert als dynamische Unterstützung. Solange der Kurs darüber notiert, bleibt das bullische Szenario intakt.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Aktie unter den EMA 20 rutschen und dort auf Tagesbasis schließen, ist das Setup vorerst gescheitert. Ein Bruch könnte den Kurs schnell in Richtung des EMA 50 drücken.

Meinung

Gilead ist ein Gigant im Bereich Biopharma - insbesondere HIV- und Hepatitis-Therapien sowie Onkologie. Das Unternehmen nutzt die massiven Cashflows aus dem HIV-Geschäft, um sich durch teure Übernahmen (Kite, Immunomedics, Arcellx) eine führende Rolle in der Krebstherapie zu erkaufen. Der Markt beginnt gerade, diese Transformation einzupreisen. Nachrichten zu klinischen Studien können bei Biotech-Werten jederzeit für Volatilität sorgen, die über die reine Charttechnik hinausgeht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 184.90 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.19 Mrd. USD

Meine Meinung zu Giliad Sciences ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 02.03.2026

