Netflix beendet spekulationsreich den Bieterkampf um Warner Brothers. Während die Aktie des Streaming-Marktführers daraufhin massiv zulegt, steht ein Konkurrent als Käufer bereit. Doch der Rückzug hat für Netflix einen lukrativen Nebeneffekt.Kursrallye nach StrategiewechselNetflix hat offiziell bestätigt, nicht weiter um den Medienkonzern Warner Brothers zu buhlen. Das Unternehmen entschied sich gegen ein höheres Gebot, da die Übernahme zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
