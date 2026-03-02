Anzeige
Montag, 02.03.2026
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: A2TSU2 | ISIN: DE000A2TSU21 | Ticker-Symbol: WBAH
PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Berlin - 02.03.2026 (pta000/02.03.2026/20:40 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG hat heute beschlossen, die heute auslaufende Bestellung von Ron Meyer als alleiniges Mitglied des Vorstands und CEO nicht zu verlängern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Tarek Malak wird vorübergehend in den Vorstand entsendet und die Funktion des CEO während der Suche nach einem Nachfolger übernehmen. Die resultierende Vakanz im Aufsichtsrat soll kurzfristig nachbesetzt werden.

Mitteilende Person: Tarek Malak (Aufsichtsratsvorsitzender)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wild Bunch AG 
           Michaelkirchstr. 17-18 
           10179 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sven Heller 
Tel.:         +49 30 88091-700 
E-Mail:        sheller@wildbunch.eu 
Website:       wildbunch.eu 
ISIN(s):       DE000A2TSU21 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772480400578 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 14:40 ET (19:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
