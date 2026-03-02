DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Neubesetzung des Vorstands

Berlin - 02.03.2026 (pta000/02.03.2026/20:40 UTC+1)

Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG hat heute beschlossen, die heute auslaufende Bestellung von Ron Meyer als alleiniges Mitglied des Vorstands und CEO nicht zu verlängern.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Tarek Malak wird vorübergehend in den Vorstand entsendet und die Funktion des CEO während der Suche nach einem Nachfolger übernehmen. Die resultierende Vakanz im Aufsichtsrat soll kurzfristig nachbesetzt werden.

Mitteilende Person: Tarek Malak (Aufsichtsratsvorsitzender)

