Donnerstag, 12.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
WKN: A2TSU2 | ISIN: DE000A2TSU21
Stuttgart
11.02.26 | 21:55
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
12.02.2026 00:27 Uhr
PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Eröffnung Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Eröffnung Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Wild Bunch AG: Eröffnung Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

Berlin/Paris (pta000/11.02.2026/23:54 UTC+1)

Das Handelsgericht Paris hat die Eröffnung eines Reorganisationsverfahrens (procédure de redressement judiciarire) für die Wild Bunch SA, Paris, beschlossen.

Die Wild Bunch SA wird ihr operatives Geschäft während des Reorganisationsverfahrens unter ihrem derzeitigen Management und unter der Aufsicht eines vom Handelsgericht Paris bestellten Verwalters fortführen.

Mitteilende Person: Ron Meyer (Vorstandsmitglied, CEO)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wild Bunch AG 
           Michaelkirchstr. 17-18 
           10179 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sven Heller 
Tel.:         +49 30 88091-700 
E-Mail:        sheller@wildbunch.eu 
Website:       wildbunch.eu 
ISIN(s):       DE000A2TSU21 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770850440033 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 17:54 ET (22:54 GMT)

© 2026 Dow Jones News
