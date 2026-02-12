DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Eröffnung Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Wild Bunch AG: Eröffnung Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

Berlin/Paris (pta000/11.02.2026/23:54 UTC+1)

Das Handelsgericht Paris hat die Eröffnung eines Reorganisationsverfahrens (procédure de redressement judiciarire) für die Wild Bunch SA, Paris, beschlossen.

Die Wild Bunch SA wird ihr operatives Geschäft während des Reorganisationsverfahrens unter ihrem derzeitigen Management und unter der Aufsicht eines vom Handelsgericht Paris bestellten Verwalters fortführen.

Mitteilende Person: Ron Meyer (Vorstandsmitglied, CEO)

